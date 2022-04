Calcio, la garra loanese di Francesco Insolito: “Vincere a casa mia è ancora più bello”

Loano – Un triplice fischio che ha fatto gioire un’Ellena pieno come da tanto non si vedeva: la San Francesco ce l’ha fatta, è Prima Categoria al primo anno dalla rifondazione.

Fumogeni rossoblù e tanto entusiasmo in campo e fuori, un legame che il presidente Burastero sta cercando di ricostruire assieme a tutta la nuova società.

E il piano è partito proprio dalla “loanesità” all’interno dello spogliatoio, assieme alla creazione di un gruppo valido e coeso.

Tra questi c’è Francesco Insolito, genio e sregolatezza ma con un grandissimo attaccamento alla maglia. Infatti più volte ha incitato il pubblico a continuare a dare il proprio sostegno durante il maschio match con la Spotornese e, al termine di questo, è stato il primo a festeggiare con una visibile emozione nei suoi occhi: “Noi viviamo per queste partite e vincere, soprattutto per me che gioco nella squadra del mio paese è dieci volte più bello. Oggi non era facile non potendo giocare il miglior calcio, però con le unghie l’abbiamo portata a casa“.

Non ci sono paragoni, quindi, quando si parla di Loano: “Con il Soccer Borghetto è stato bello, però vincere un campionato qui a casa mia è un’emozione unica. Questa squadra la sento mia e oggi i miei ragazzi sono stati unici”.

L’ingresso festante nell’intervista di due dei suoi ragazzi, Michael Bianco e Andrea Esposito, fa da prova di come la coesione sia il valore aggiunto per raggiungere i propri obiettivi: Loano, il calcio sta tornando.