San Francesco Loano sei campione! Il pari con la Spotornese regala il campionato alla squadra di Sardo

SAN FRANCESCO LOANO 0 vs SPOTORNESE 0

Loano – Oggi allo stadio Ellena la posta in palio è una e una soltanto: la Prima Categoria, in un modo o nell’altro.

Loano e Spotorno, due luoghi con storie calcistiche ben diverse, ma oggi in campo ad armi pari per raggiungere un obiettivo che da tempo è stato dichiarato.

Una realtà affermata storicamente ma da ricostruire da una parte, una novità che vuole espandersi sempre di più dall’altra, sostenuta da un gruppo di tifosi pieno di passione.

A proposito di questo, il bel numero di spettatori presenti allo stadio è da categoria superiore: chissà che possa essere un segnale?

Non ci resta che attendere, ma ora ecco le formazioni in campo:

San Francesco Loano: 1 Alberico, 2 Donà, 3 Torrengo, 4 Quartieri, 5 Bianco 6 Illiano, 7 Rembado, 8 Scannapieco, 9 Rossignolo, 10 Insolito, 11 Bianco. A disposizione di mister Enrico Sardo ci sono: 12 Rosso, 13 Patacchini, 14 Ristagno, 15 Gualerzi, 16 Patitucci, 17 Caretti, 18 Totaro, 19 Esposito, 20 Gaggero.

Spotornese: 1 Filippi, 2 Russo, 3 Bovero, 4 Ottonello, 5 Crovella, 6 Ferro, 7 Lione, 8 Dorigo, 9 Puppo, 10 Pellizzari, 11 Piccardo. A disposizione di mister Luca Calcagno ci sono: 12 Genta, 13 Basso, 14 Torrini, 15 Chessa, 16 Monda, 17 Intili, 18 Novello, 19 Vanara, 20 Canale

L’arbitro dell’incontro è il signor Giovanni Luca Colaizzo della sezione di Genova.

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischia Colaizzo, inizia la partita!

4′ I padroni di casa stanno attaccando con grande convinzione in questi primi minuti di gioco, mentre la Spotornese sembra essere nella prima fase di studio della gara: calma e sangue freddo.

6′ Primo vero squillo della gara! Batte la punizione dal limite Insolito e intercetta Bianco per colpire verso la porta: pallone fuori di pochissimo e brividi per la difesa biancoazzurra.

7′ Non ce la fa Bovero che deve già abbandonare il campo a causa di un fastidio muscolare, al suo posto entra Basso.

15′ Prende una botta anche Piccardo su un contrasto con Insolito, che si accascia dolorante. Dopo il soccorso della panchina fortunatamente non ha problemi a tornare in campo: partita molto maschia all’Ellena.

16 Colpisce di testa Pellizzari su un calcio di punizione: controlla senza difficoltà Alberico.

18′ San Francesco Loano partita con più enfasi: il bel cross di Scannapieco finisce sulla testa di Bianco che, trovandosi in buona posizione, non riesce a spedire la palla nello specchio della porta.

20′ GHIOTTA OCCASIONE PER LA SPOTORNESE! Pasticcio della difesa rossoblù al limite dell’area che libera Pellizzari alla conclusione di prima: Alberico si distende alla grande e salva i suoi, il tap in di Piccardo va fuori.

27′ Calcia da fuori Bianco ma la palla è un debole rasoterra che non impensierisce Filippi.

30′ Una prima mezz’ora di gioco dove la grinta ha prevalso sulla qualità di gioco: gioco spezzettato e tanto agonismo, la posta in palio è sentitissima.

40′ C’è grande entusiasmo da parte dei tifosi, sia locali sia ospiti, con gli ultras della Spotornese che stanno cantando ininterrottamente dal primo minuto di gioco: un bello spettacolo.

43′ Arriva la prima ammonizione della gara: è per Rembado.

45′ L’arbitro ha segnalato 1 minuto di recupero.

45’+1′ Fine primo tempo all’Ellena: il risultato non è mutato, è 0-0.

Secondo tempo

1′ Inizia la ripresa, nessun cambio tra le due formazioni.

4′ Attacca la San Francesco Loano con le incursioni di un ispirato Bianco.

7′ Sardo effettua la sua prima sostituzione, un cambio d’esperienza: fuori l’applauditissimo Bianco per far entrare Gaggero, che di partite importanti ne ha giocate tante.

15′ Torrengo si accascia a terra e i compagni chiedono subito il cambio, si pensa ad una rottura del braccio. Sardo manda in campo Gualerzi.

18′ Arriva la prima ammonizione per gli ospiti: è per Basso.

20′ Doppio cambio per la San Francesco Loano, che vuole dare una scossa alla partita: fuori Rembado per Esposito e Quartieri per Caretti.

21′ Duplice intervento in scivolata di Insolito che aizza la folla rossoblù: manca sempre meno, c’è da stringere i denti.

23′ Esposito entra in area di rigore e finisce a terra in mezzo a due difensori biancoazzurri: per l’arbitro non c’è nulla, si gioca.

26′ Ammonito Insolito per proteste, continua ad esserci nervosismo in campo.

29′ Puppo va faccia a faccia con alcuni giocatori della San Francesco Loano e viene ammonito anche lui. Intanto Calcagno manda in campo Vanara per Lione.

31′ Anche il neoentrato Vanara chiede il supporto dei suoi tifosi: il momento è decisivo.

33′ La Spotornese rileva Puppo per Intili, per cercare più freschezza e velocità.

35′ Gaggero calcia dalla media distanza ma Filippi fa sua la sfera.

36′ Calcagno inserisce anche Chessa per Piccardo.

38′ Il nervosismo è arrivato al suo apice: si crea una mischia furibonda a fianco alla panchina rossoblù e sembrano volare pugni e spintoni. L’arbitro separa tutti e decidere di espellere Intili per la Spotornese e ammonire Esposito per la San Francesco Loano.

42′ Il gioco è stato fermo a lungo, si preannuncia un maxi recupero.

43′ La tensione è alle stelle: i locali sono vicinissimi all’obiettivo, mentre gli ospiti vedono l’inesorabile scorrere del tempo. Serve una giocata per sbloccare l’incontro, ma presto scopriremo l’entità del recupero.

45′ E come preannunciato ci sarà un gran recupero, ma è oltre ad ogni aspettativa: ci sarà ancora da giocare per ben 9 minuti.

45’+2′ Ogni fallo guadagnato dai locali ha una reazione del pubblico come ad un gol: c’è una grande euforia, ma c’è ancora da soffrire.

45’+5 ‘ Ferro batte in mezzo una punizione da meta campo e Alberico fa sua la sfera: altro boato dalle tribune.

45’+8′ Anche i padroni di casa sono in 10! Rossignolo entra a piedi uniti su Crovella e finisce sotto la doccia! Ancora qualche minuto di speranza per i biancoazzurri.

50′ Finisce qui! La San Francesco Loano è in Prima Categoria.