Calcio, il Pietra conferma anzitempo: la storia con Mario Pisano continua

Pietra Ligure . Una stagione ancora da terminare, con l’obiettivo di mantenere la categoria per ripartire, ma con una certezza già a conoscenza: Mario Pisano siederà ancora sulla panchina biancoceleste .

A confermarlo è stato il comunicato di questa mattina del sodalizio, annunciando anche che il tecnico andorese sarà il nuovo Direttore Tecnico del Settore Giovanile.

Una storia che andrà avanti da sette anni e che sembra destinata ad una lunga prosecuzione alla ricerca dell’ulteriore salto di qualità.

Il comunicato del club:

“L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica con viva soddisfazione di aver perfezionato, nella serata di venerdì 22 aprile 2022, l’accordo per la prosecuzione del rapporto con l’allenatore della Prima Squadra Mario Pisano anche per la stagione sportiva 2022/2023 .

Mario, che si appresta ad iniziare la settima stagione consecutiva sulla nostra panchina, incarna appieno i valori che la famiglia biancoceleste ritiene capisaldi di tutta la Società per il presente e per le generazioni future. Per questa ragione, dalla prossima stagione, ricoprirà anche il ruolo di Direttore Tecnico del nostro Settore Giovanile.