Albenga. Una sconfitta che sa di beffa per i bianconeri, in vantaggio 1-0 sino a circa dieci minuti dal termine, prima che il neoentrato Lorenzini realizzasse una clamorosa tripletta in tempo record: la Fezzanese ora ha un piede in Serie D, manca pochissimo alla matematica.

Flavio Ferraro a partita finita è parso parecchio amareggiato. L’esperienza è un dato oggettivo, ma in queste circostanze l’emozione e i sentimenti prevalgono su di essa: “Sono tanto dispiaciuto per i miei ragazzi, che hanno dato tantissimo per tutta la partita: sono stati straordinari, soprattutto in un primo tempo esaltante. Era difficile tenere questo ritmo per tutta la partita, un calo era prevedibile contro una squadra forte come la Fezzanese che ha reagito bene. Purtroppo abbiamo preso un gol su una palla inattiva lasciando l’uomo libero, mentre gli altri due non sono neanche da commentare. Peccato perché i ragazzi non meritavano di perdere, soprattutto 3-1 dominando per 70-75 minuti. Vista la sconfitta del Rapallo, vincendo oggi avremmo potuto avviarci a compiere un miracolo straordinario. Vederlo sfumare così fa rabbia, ma questo è il calcio“.

I miglioramenti collettivi e individuali dei calciatori bianconeri possono far pensare ad una buona prospettiva futura, considerando anche la giovane età media. Ci sarà ancora mister Ferraro in panchina? “Questi sono discorsi che farà poi la società secondo le proprie valutazioni. Io sono orgoglioso di questo gruppo che mi sta dando tantissimo, seguendo la mia voglia di fare calcio. Giocando è normale migliorare, ma il grandissimo merito è loro che sono i veri protagonisti“.