Calcio, al Corrent il Trofeo Pino Piacenza: il 16 aprile triangolare tra Carcarese, Bragno e Cairese

Carcare. Dopo lo stop a causa della pandemia, torna il tradizionale appuntamento con il Trofeo Giuseppe “Pino” Piacenza, una figura rimasta nel cuore di tutti i carcaresi anche ad anni di distanza dalla sua scomparsa.

Sia come docente, ha insegnato all’Itis di Cairo Montenotte, che come assessore del Comune di Carcare, Piacenza ha sempre fatto tanto per i giovani e lo sport, lanciando anche l’idea dei Giochi dei Rioni. È stato un grande tifoso della Carcarese, squadra del suo cuore in cui hanno militato anche i suoi tre figli Stefano, Paolo e Alberto

Ogni anno, quindi, la Carcarese ci tiene a ricordarlo con tanto affetto e stima. Questa edizione, la VENTUESIMA (?), si terrà sabato 16 aprile al Candido Corrent e parteciperà l’élite del calcio valbormidese: oltre ai biancorossi grandi protagonisti in Prima Categoria, ci saranno il Bragno, da anni un punto fermo della Promozione, e la Cairese, che sta lottando per il salto dall’Eccellenza alla Serie D.

Un triangolare dunque composto solo da derby molto sentiti e che hanno sempre regalato grandi emozioni ai tifosi. Le partite avranno una durata di 45 minuti e saranno distanziate una dall’altra di un’ora. Si partirà alle ore 15:30 con Carcarese-Bragno, a seguire la Cairese affronterà la perdente della sfida e poi la vincente. La premiazione è prevista intorno alle 18:30.

Ma non solo questo torneo, ad aprile sono tantissimi gli appuntamenti in programma al Corrent. A partire dalle sfide di campionato delle due prime squadre biancorosse. Questa domenica (3 aprile) alle ore 17:30 si giocherà l’ultima giornata di campionato di Seconda Categoria con la squadra di mister Siri che affronterà il Plodio. Anche se matematicamente fuori dalla lotta playoff a causa della differenza punti, Torrello & Co non intendono lasciare vita facile ai biancoblu, l’obiettivo è chiudere la stagione con un ottimo quinto posto.

Ancora quattro giornate invece per la Prima Categoria, che domenica allo Scalvi di Arma di Taggia ha la possibilità di aggiudicarsi il titolo in anticipo, sempre che riesca a battere l’ostica Atletico Argentina. Qualunque sarà il risultato i biancorossi scenderanno di nuovo in campo, questa volta tra le mura amiche, sabato 9 aprile alle ore 16:30 per il match contro l’Oneglia. E la domenica successiva (24 aprile), ospiteranno al Corrent l’Aurora, la grande rivale di questo campionato che la Carcarese concluderà domenica 1° maggio ad Andora.

Ad animare il Corrent ci penseranno anche due tornei di aprile. Sabato 23 lo stadio carcarese sarà uno dei campi in cui si giocherà il “Torneo Internazionale Santero 958 – 2° Memorial Carlo Pizzorno” organizzato dalla Cairese. Sei le partite in programma durante l’arco della giornata che partirà alle ore 10, tra le squadre ospiti Napoli, Genoa e Parma, solo per citarne alcune.

L’ultimo giorno del mese, invece, via ai Tornei di Primavera della Carcarese. Il primo di una lunga stagione torneistica che si concluderà il 4 giugno sarà dedicato alla categoria Primi Calci 2013 e 2014. In questa occasione saranno 24 le squadre partecipanti.