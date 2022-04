Cairo, tornata operativa la filiale di Intesa San Paolo

Cairo Montenotte. Nei giorni scorsi è tornata pienamente operativa la filiale Intesa Sanpaolo di Cairo Montenotte, “dopo importanti lavori di ristrutturazione – spiegano da Intesa San Paolo – che hanno radicalmente trasformato gli spazi interni, secondo il ‘nuovo modello di filiale’ che stiamo gradualmente portando sul territorio nei principali punti operativi”.

La filiale di Cairo Montenotte occupa circa 600 mq, su un solo piano; è dotata di una postazione di cassa servita e due casse automatiche e assistite, con due ulteriori sportelli automatici evoluti nell’area self.

Fulcro delle nuove filiali è la “piazza”, dotata di un grande tavolo in legno grezzo utile anche per accogliere i clienti che necessitino di un punto d’appoggio con connessione wi-fi. Spazi aperti, flessibili e confortevoli, differenziati per famiglie, aziende e clientela exclusive, con un’area accoglienza per il primo contatto e l’orientamento verso i servizi richiesti, zone living, salottini riservati per gli appuntamenti con i clienti, un’area self aperta 24/7 e casse automatiche evolute per svolgere in piena autonomia molte operazioni bancarie, compresi versamenti di contanti e assegni, bonifici, pagamenti di vario genere, sono le principali novità dei nuovi allestimenti: l’obiettivo è far sentire i clienti “a casa”, integrando le attività tradizionali della banca – il risparmio, il credito – con la consulenza e i canali digitali.

“Gli spazi – spiegano da Intesa San Paolo – sono stati pensati nell’ottica della condivisione: sia tra i colleghi, che li utilizzeranno in maniera dinamica a seconda dell’attività da svolgere durante la giornata; sia come luoghi aperti al pubblico, quando sarà nuovamente possibile nella massima sicurezza ospitare eventi esterni su imprenditorialità, innovazione, arte e cultura”.

“La filiale è il luogo stabile della relazione, un tesoro di esperienze e di contatti con i nostri clienti – spiega Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo -. La trasformazione degli ambienti ci consente di creare luoghi aperti, moderni e innovativi, dove è possibile anche incontrarsi per scambiare idee, promuovere business, intercettare nuove tendenze, elaborare soluzioni per giovani, famiglie e imprese. Stiamo costruendo la banca del futuro, frutto di un’attenta lettura del cambiamento di pelle in atto nel mondo del credito e delle nuove esigenze della clientela, che evolvono con grande velocità: grazie allo sviluppo tecnologico e al digitale anche il modello di servizio trarrà nuovi spunti”.