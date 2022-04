Cairo in lutto, è scomparso Gino Beltrame: aveva fondato una delle prime radio libere italiane

Cairo Montenotte in lutto per la scomparsa di Gino Beltrame, un cairese doc che si è sempre adoperato per la comunità regalandole anche una delle prime radio libere italiane. Aveva 84 anni.

La sua una grande passione per lo spettacolo, dal cinema alla radio, che è riuscito anche a trasformare in lavoro: è stato infatti un operaio della 3M di Ferrania, dove si producevano le pellicole per i film.

Insieme ad un gruppo di amici radioamatori (Alfeo Caputo, Adriano Girini, Giovanni Poggi e Giuseppe Zunino), nel dicembre del 1975, diede vita a Radio Cairo di cui fu presidente. Un progetto nato con l’obiettivo di diffondere in tutta la Valbormida programmi musicali, culturali e servizi giornalistici che riuscì a coinvolgere tantissimi giovani in qualità di animatori, disk-jockey, commentatori giornalistici o sportivi.

Molte trasmissioni sono rimaste nella memoria dei tanti ascoltatori che puntualmente si sintonizzavano sui 103 mega hertz della modulazione di frequenza, soprattutto la domenica per ascoltare le dirette delle partite della Cairese, la sua squadra del cuore che fino all’ultimo ha seguito sugli spalti del Cesare Brin.

Gino Beltrame insieme a Giuseppe Badino e Agostino Bormida

In ambito sportivo, la prima diretta storica fu trasmessa nella stagione 1978-79: era un venerdì sera, nel weekend si sarebbe giocato il derby di Prima Categoria tra i gialloblu e la Carcarese, una partita molto sentita in Valbormida che per quell’occasione si fermò davanti alla radio ad ascoltare il programma condotto da Daniele Siri, Alessandro Priarone e Enrico Contu con ospiti i presidenti e gli allenatori dei due club.

Erano infatti gli anni d’oro della Cairese e Beltrame aveva deciso di raccontare a Radio Cairo anche le imprese gialloblu, riprendendo le partite e seguendo la squadra in trasferta, al suo fianco anche Agostino Bormida, Mauro Amendola e Alessandro Ghione.

E di quegli anni ne parlava sempre con orgoglio in piazza della Vittoria, dove si ritrovava ogni giorno con amici di vecchia data con cui si scambiava i tantissimi ricordi e aneddoti. Il suo un archivio ricchissimo che racconta anche la storia della sua Cairo, dove ha sempre vissuto e costruito la sua famiglia insieme alla moglie Clara, proprietaria dell’oreficeria Ferraro di via Roma, passata poi alla figlia Francesca che tuttora gestisce il negozio. Al figlio Alessandro, invece, ha trasmesso la sua grande passione per il cinema, è diventato infatti un videomaker molto conosciuto e stimato nel settore.

Gli amici ricordano Beltrame come una persona solare e sempre con il sorriso, pronta ad aiutare tutti con la sua grande generosità. Un uomo appassionato della vita che si buttava a capofitto in ogni suo progetto che riusciva a portare avanti con competenza e grande impegno. Un uomo di altri tempi che ora se ne è andato lasciando un segno a tutta la comunità cairese.