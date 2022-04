Cairo e Albenga, Toti: “Dismissione degli ospedali storia del passato. Ora potenziamento”

Albenga/Valbormida. “Gli ospedali di Cairo e Albenga saranno più forniti, più attrezzati e più capienti di quanto non lo siano mai stati. Chi racconta di ospedali in via di dismissione racconta una storia del passato che non ci riguarda. Chi guarda al futuro parla di ospedali in cui aumenteranno i posti letto, i servizi, la diagnostica, la specialistica“.

Il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti, a margine della visita agli ospedali genovesi San Martino e Gaslini, ha ribadito ancora una volta il suo punto di vista sulla sanità savonese.

Nonostante i chiarimenti di Toti arrivati nei giorni scorsi, non si allenta la protesta dai territori, dalla Valbormida e dal comprensorio ingauno, per chiedere nei rispettivi nosocomi il pronto soccorso. Dopo la Grande Marcia per l’ospedale (oltre 5mila persone), un’altra protesta pacifica andata in scena alla Milano Sanremo con l’esposizione di cartelli “Senza pronto soccorso si muore”. La scorsa settimana, invece, è stato il turno del San Giuseppe di Cairo: la manifestazione “Abbracciamo l’ospedale” ha visto scendere in piazza oltre 3mila persone.

Ma proprio ai rappresentanti politici e amministratori locali scesi in piazza, Toti non ha risparmiato una frecciata: “Chi vuole costruire un modello di sanità a proprio uso e consumo per avere la medaglietta sul petto del sindaco, del consigliere comunale o dell’associazione invece di costruire la sanità che gli esperti ci consigliano in termini di efficacia ed efficienza fa un danno ai cittadini e io non sarò mai complice“.

Frecciata seguita dall’accusa, non velata, di “non conoscere i numeri della sanità” del territorio: “La politica che continua a soffiare sulle paure delle persone è qualcosa che francamente sfiora l’ignobile. Chiunque parli non ha mai fatto una mappatura dei bisogni reali della Valbormida piuttosto che dell’albenganese, certe richieste non verrebbero fatte”, ha aggiunto ancora Toti.

Infine, un riferimento al bacino d’utenza: “Occorre mettersi intorno a un tavolino e spiegare ai cittadini che i pronto soccorso sono una cosa seria e parlo da un ospedale (il San Martino di Genova) che salva centinaia di vite tutti gli anni. Non è solo questione di investimenti, ma abbiamo bisogno di bacini di pubblico e di un numero di cittadini sufficientemente ampio senza far perdere manualità e conoscenza ai medici”, ha concluso il governatore ligure.