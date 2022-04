Cairo 2022, Poggio e Lovanio ai colleghi di minoranza: “Il gruppo non deve essere usato per strumentalizzazioni elettorali”

Cairo Montenotte. A poche ore dalla notizia della conferenza stampa programmata per domani (giovedì 14 aprile) da parte di alcuni consiglieri di minoranza, arrivano le precisazioni di due membri dello stesso gruppo: Alberto Poggio e Nicolò Lovanio. Ai due, infatti, non è piaciuta la scelta dei colleghi di utilizzare il logo di “Cairo Civica e Democratica” per fini elettorali.

“Siano venuti a conoscenza da fonti giornalistiche che la consigliera Ferrari ha deciso di candidarsi alle elezioni e che giovedì mattina è prevista una conferenza stampa del gruppo consigliare ‘Cairo Civica e Democratica’ – dicono – ma il gruppo consigliare ‘Cairo Civica e Democratica’ non indice nessuna conferenza stampa. L’iniziativa è esclusivamente di carattere personale dei signori Matteo Pennino, Silvano Nervi e Giorgia Ferrari. Invitiamo quindi i colleghi a fare un uso condiviso e democratico del gruppo e del logo di cui siamo parte evitando strumentalizzazioni elettorati”.

E poi aggiungono: “Ricordiamo ancora una volta alla consigliera Ferrari che il suo ruolo la pone in rappresentanza di un gruppo consigliare che ha come mandato l’attività di opposizione nell’interesse esclusivo dei cairesi”.

Prima ancora dell’avvio della campagna elettorale, iniziano quindi i primi screzi in un gruppo che si è unito a novembre 2020 (compattando le liste Cairo Democratica e Movimento civico) e che per le elezioni amministrative del 12 giugno sarà invece diviso, al contrario di quelle che erano le previsioni di due anni fa. Nicolò Lovanio e Alberto Poggio, infatti, si candideranno con “Più Cairo” (la lista dell’ex sindaco Fulvio Briano), mentre Giorgia Ferrari e Silvano Nervi formeranno un’altra lista, molto probabilmente capitanata dall’avvocatessa cairese e attuale capogruppo di minoranza.