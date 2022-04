Cairo 2022, la lista di Fulvio Briano tra i cittadini: “I contributi di tutti i cairesi sono preziosi”

Cairo Montenotte. La lista +Cairo, con candidato sindaco l’avvocato Fulvio Briano, “partirà da un’attenta e capillare fase di ascolto e confronto, per costruire i punti fondamentali del proprio programma”. Lo fanno sapere, in una nota, dalla lista dell’ex sindaco cairese.

“Un’iniziativa – fanno sapere da +Cairo – per scrivere insieme ai cittadini il futuro di Cairo Montenotte. La scelta della Lista ha l’obiettivo di condividere idee, unire le forze e cogliere le opportunità che in questi 5 anni sono state perse. Una campagna di ascolto che rimarrà attiva fino al 5 maggio, periodo durante il quale saranno ascoltati cittadini, associazioni, organizzazioni con un unico scopo, quello di tornare a crescere come la città merita”.

Idee e proposte, saranno raccolte durante gli incontri organizzati da +Cairo, recandosi presso la sede elettorale di +Cairo in via Roma, oppure inviando una mail ad ascolto@piucairo.it.