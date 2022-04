Cairo 2022, Italia Viva smentisce: “Stiamo con Briano, non con Ferrari”

Cairo Montenotte. Non è passata inosservata la conferenza stampa di presentazione di “Cairo in Comune”, la terza lista che si presenterà alle amministrative del 12 giugno e sarà capitanata da Giorgia Ferrari. Dopo le precisazioni del Partito Democratico, arrivano infatti anche quelle di Italia Viva che smentisce il suo appoggio all’avvocatessa cairese definendolo “nulla di più lontano dalla realtà” e dichiara di sostenere la lista “Più Cairo” del rivale Fulvio Briano.

“Italia Viva è sempre più convintamente orientata ad appoggiare la candidatura di Fulvio Briano, già valido sindaco cairese e da sempre determinato riformista e amico della nostra comunità politica – affermano Danja Stocca e Matteo Calcagno, coordinatori provinciali del partito – Comunicheremo il nostro sostegno a Briano durante la prossima assemblea provinciale che celebreremo il 22 aprile, dopo la riunione con gli iscritti, i coordinatori cittadini e regionali di Italia Viva e dello stesso Briano”.

“Ciò rafforza in noi la convinzione che la politica, anche e soprattutto nel piccolo dei nostri comuni, debba innanzitutto rivedere se stessa e tentare di alzare il livello del confronto – proseguono – I giochetti a chi tenta di tirare a sé un simbolo o un nome non sono, infatti, degni di chi si candida a diventare la guida di una comunità forte ma complessa come quella di Cairo”.

Stocca e Calcagno spiegano poi le ragione che hanno spinto Italia Viva ad appoggiare l’ex sindaco cairese: “In Briano abbiamo rivisto quel metodo virtuoso di rinnovamento della politica che già abbiamo sperimentato nelle recenti elezioni amministrative di Savona, metodo che ha portato la coalizione di cui Italia Viva era parte fondamentale a vincere ed ora ad amministrare con ottimi e innegabili risultati”, concludono.