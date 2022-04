Cairese vittoriosa a Mondovì in Serie C, giovanili bloccate dalla pioggia

Cairo Montenotte. Ancora una bella prova in Serie C della Cairese, che espugna il diamante di Mondovì.

De Bon e Haces partono con Baisi e Marenco in batteria, Berretta in prima base, Bloise in terza base, Franchelli e Garra cerniera centrale, in esterno Ferruccio, Ceppi e De Bon, battitore designato Bonifacino.

Inizio di gara zoppicante con Baisi che concede quattro punti, mentre in attacco il giovane partente monregalese Avdiji contiene le mazze valbormidesi. Assestata la difesa cairese si arriva alla quinta ripresa ed è Ferruccio a dare il via alla rimonta battendo a casa Ceppi e Berretta, mentre Bloise e Bonifacino sono spinti a casa da Marenco; il vento ormai è cambiato e l’inerzia della partita non muta neanche dopo la sostituzione del partente del Mondovì. Trovano le valide anche Garra, Franchelli e Ceppi ribaltando il risultato sul 10 a 5 per i cairesi.

La gara rimane piacevolmente frizzante; si alternano belle giocate e imprecisioni da ambo le parti. Sempre al quinto scendono in campo a dare il loro contributo Bussetti, caldissimo con la mazza (1000 la sua media battuta) e Castagneto che chiude la partita.

Risultato importante che conferma lo stato di salute dalla squadra biancorossa anche se i tecnici non hanno gradito le troppe leggerezze difensive, seppur compensate dalla bella prova corale dell’attacco.

I risultati della giornata:

Mondovì – Cairese 8-13

Avigliana Bees – Sanremo 1-5

Castellamonte – Desperados Torino 11-5

Brothers Genova – Grizzlies Cubs 6-2

Prossimo impegno per la Cairese: domenica 1 maggio sul diamante di Cairo, ospiti i Red Clay di Castellamonte.

Domenica bagnata per le giovanili che non hanno potuto giocare per le avverse condizioni meteo e la conseguente impraticabilità del campo. Per gli Under 12 il prossimo impegno sarà mercoledì 4 maggio a Luceto contro i pari età dei Cubs Albisole mentre per gli Under 15 la sfida si sposta a Finale Ligure domenica 8 maggio.

La formazione Under 12 bloccata dalla pioggia

Ferruccio decisivo nel box di battuta

Bussetti in azione