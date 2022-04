Cairese e Carcarese: Val Bormida in viaggio a caccia del campionato

Domenica cruciale per le due principali realtà del calcio valbormidese.

Carcarese e Cairese sono attese da due match cruciali per i rispettivi campionati. Il comun denominatore è il lungo tragitto da percorrere per conquistare o ipotecare il campionato.

Il primo caso è quello della Carcarese, partita questa mattina alle 9 in pullman per andare nell’estremo ponente contro l’Atletico Argentina. In caso di vittoria, la squadra di Chiarlone non dovrebbe guardare gli altri risultati e festeggerebbe l’approdo in Promozione. Ovviamente, ci saranno i tifosi al seguito, che andranno in treno a sostenere la squadra.

La trasferta della Cairese a La Spezia è iniziata addirittura ieri. La squadra di Alessi ha scelto di effettuare un miniritiro prima del big match tra prime della classe contro la Fezzaness. Chi vince ottiene la vetta solitaria e a quattro gare dal termine sarebbe un vantaggio non da poco. Anche la Cairese potrà contare sul tifo degli appassionati, dato che la società ha organizzato un pulmann per raggiungere, in questo caso, l’estremo levante.