Caduta calcinacci ad Albenga, intervento di vigili del fuoco e polizia locale

Albenga. Grande spavento questa sera ad Albenga intorno alle 19.30. Per la caduta di alcuni calcinacci provenienti da un palazzo in via Dei Mille sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno prontamente raggiunto il luogo con i loro mezzi di soccorso.

Per mettere in sicurezza la zona è stata transennata l’area interessata. Sul posto anche la polizia locale per le indagini del caso.

Fortunatamente non sono state coinvolte persone e non si registrano feriti.

Sono state avviate le operazioni per la rimozione delle parti pericolanti della facciata del palazzo.