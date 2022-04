Bragno salvo in anticipo, mister Fabrizio Monte: “Dedica a Paolo Ponzo, alleno grazie a lui”

“Tre giorni prima che Paolo Ponzo mancasse ci eravamo incontrati. Avevamo parlato di una leva giovanile del Savona che avrei allenato. Ecco perché questa grande salvezza con il Bragno, il cui campo porta il suo nome, è dedicata a Paolo. Se alleno è grazie a lui. Con una chiacchierata mi ha fatto venire voglia di allenare. Non l’ho mai dimenticato”.

Con queste parole, mister Fabrizio Monte ricorda il compianto centrocampista, che dal savonese era giunto alla ribalta della Serie A, rivolgendogli un pensiero affettuoso in occasione della grandissima salvezza ottenuta dai biancoverdi valbormidesi. La vittoria 5 a 1 contro la Golfo Dianese permette al Bragno di festeggiare la permanenza in Promozione con due giornate di anticipo e, soprattutto, senza nemmeno passare dalle forche caudine dei play out.

Con Monte, subentrato a inizio novembre, e con qualche innesto nel mercato invernale, i biancoverdi hanno macinato punti su punti. Al momento dell’arrivo dell’ex tecnico della Juniores del Vado, la squadra occupava gli ultimi posti della graduatoria con appena quattro punti, conquistati grazie a quattro pareggi. Sono stati ben 26 quelli ottenuti con la nuova gestione, per un totale di 30.

Ora, la possibilità di incrementare ulteriormente il bottino. Gli ultimi due appuntamenti stagionali sono contro il Soccer Borghetto in casa e la Baia Alassio in trasferta.