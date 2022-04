Smaile Bouraoui e Anna Grignaschi sono i vincitori della 20 chilometri del Trail Aschero

Vado Ligure. Tra le tre distanze proposte dall’edizione 2022 del Trail Aschero, quella intermedia, 20 chilometri di percorso con un dislivello positivo di circa 1.000 metri, è stata la più partecipata.

Sono stati 77 gli atleti che l’hanno portata a termine, dopo essere partiti alle ore 9,15 dalla via Aurelia, nei pressi della Baia dei Pirati, sede centrale dell’evento organizzato dall’Asd Podistica Savonese, in collaborazione con il Comune di Vado Ligure.

Dopo aver affrontato il tragitto che prevedeva il passaggio sui sentieri dell’immediato entroterra di Bergeggi, l’ascesa al Monte Mao per poi spingersi in località Moggie e fin quasi a San Giorgio, a tagliare per primo la linea del traguardo è stato il francese Smaile Bouraoui, tesserato per l’AS Monaco, col tempo di 1 ora 42’33”. Secondo classificato Lorenzo Parodi (Trail Runners Finale) in 1h44’00”, precedendo di un paio di secondi Fabio Rolando (Castiglione Ossola), terzo in 1h44’02”.

Quarto posto per Marco Dalmasso (Boves Run) in 1h44’47”, quinto per Matteo Garbagni (Val Brevettola) 1h45’16”, sesto per Andrea Tosa 1h51’33”, settimo per Francesco Davi 1h51’36”, ottavo per Andrea Stefano Pasero (Podistica Valle Infernotto) 1h51’52”, nono per Simone Aresta (Atletica Gillardo) 1h54’08”, decimo per Mattia Rossi (Sportification) 1h55’26”.

Tra le donne, netto successo di Anna Grignaschi, quindicesima assoluta e vincitrice in 2 ore 03’22”. Sul secondo gradino del podio Marcella Ferraro (Podistica Savonese) in 2h08’00”, terza Francesca Canepa (Atletica Sandro Calvesi) in 2h10’42”.

Tornando alla gara maschile, troviamo 11° Riccardo Lupano 1h56’18”, 12° Stefano Molinar (Team KMP) 1h56’36”, 13° Davide Ballor (Piossasco Trail Runners) 1h57’52”, 14° Fabio Vallauri (Boves Run) 1h59’02”, 15° Rodemis Ghiso (Mallare Outdoor Sport e Natura) 2h07’42”, 16° Nicola Piccardo (Albenga Runners) 2h09’15”, 17° Alberto Morando 2h11’09”, 18° Massimo Rapetto (Atletica Gillardo) 2h13’14”, 19° Mattia Ganucci (Atletica Campi Bisenzio) 2h14’38”, 20° Giovanni Piccardo (Team Marguareis) 2h14’54”, 21° Sandro Leveratto (Acquirunners) 2h16’05”, 22° Luca Montefiori 2h19’37”, 23° Riccardo Calvetto (Torino Road Runners) 2h21’14”, 24° Paolo Ruo 2h23’27”, 25° Andrea Raco (RunRivieraRun) 2h23’45”, 26° Orlando Lombardo (Atletica Levante) 2h24’07”, 27° Davide Bergero (Mallare Outdoor Sport e Natura) 2h25’19”, 28° Lorenzo Mario Malavenda 2h27’11”, 29° Andrea Melis (Podistica Savonese) 2h28’01”, 30° Stefano Deri 2h30’47”, 31° Piergiuseppe Guaraglia (Valmaremola) 2h30’49”, 32° Michele Calcagno (Valmaremola) 2h30’51”, 33° Alessandro Murialdo 2h33’03”, 34° Mirko Paolo Bossa 2h37’04”, 35° Robin Manzini 2h37’55”, 36° Carlo Lucia 2h38’01”, 37° Francesco Pagliari 2h38’48”, 38° Patricio Adrian Sanchez Bermello 2h38’50”, 39° Luca Moresco 2h41’56”, 40° Fortunato Renato Solano (Maurina Olio Carli) 2h42’38”, 41° Mathieu Blanchod 2h48’15”, 42° Gianmarco Siccardi 2h52’07”, 43° Stefano Negri (Team Marguareis) 2h53’27”, 44° Claudio Rovere 2h54’29”, 45° Giorgio Rovere 2h54’29”, 46° Giuseppe Bianco 2h54’59”, 47° Marco Gorrino (Valtanaro) 2h55’38”, 48° Roberto Pellegrini 2h57’48”, 49° Vittorio Gambetta (Polisportiva San Francesco) 2h57’48”, 50° Alberto Balbo 3h00’54”, 51° Piero Mangino (Albenga Runners) 3h02’26”, 52° Fabio Zunino 3h03’33”, 53° Stefano Scappini (GP Garlaschese) 3h21’38”, 54° Francesco Poma (BergTeam) 3h30’56”.

La graduatoria femminile prosegue con il quarto posto di Sonia Chiapello (Boves Run) in 2h13’31”; quinta Morena Almonti (Podistica Valle Varaita) 2h16’18”, sesta Lidia Bogetti (Sportification) 2h16’26”, settima Agnese Zuccarino (Atletica Valle Scrivia) 2h17’50”, ottava Romana Zinola 2h28’07”, nona Clara Gandolfo 2h34’15”, decima Francesca Annovazzi 2h35’17”.

Seguono: 11ª Valentina Mela 2h38’50”, 12ª Silvia Tomatis (Sportification) 2h42’50”, 13ª Ilaria Pasa (Delta Spedizioni) 2h50’32”, 14ª Cristina Giordano (Podistica Valvermenagna Buzzi) 2h52’07”, 15ª Alessandra Palmieri (Zena Runners) 2h54’37”, 16ª Giulia Cervetto 2h55’09”, 17ª Michela Volpara (Albenga Runners) 2h57’08”, 18ª Barbara Silivestro (Polisportiva San Francesco) 2h57’46”, 19ª Barbara Ariaudo (Sportification) 3h00’25”, 20ª Manuela Perdelli (Atletica Universale Don Bosco) 3h02’41”, 21ª Elisa Alfeo 3h15’31”, 22ª Stefania Privati (Team Trekking & Trail) 3h21’01”, 23ª Elisa Cravioli (GP Garlaschese) 3h21’39”.

I primi cinque classificati