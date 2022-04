Bormidese, prima storica vittoria in Serie A

Bormida. Dopo essere stata battuta all’esordio, 9-4 sul campo della Nocciole Marchisio Cortemilia, è buona la prima nello sferisterio di casa per la Bormidese che si impone sull’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese.

Come riporta Losferisterio.it, Dutto e compagni vincono i primi due giochi, ma gli imperiesi rientrano in partita e si lotta gioco a gioco sino alla pausa, 4-4. Ancora un botta e risposta in avvio di secondo tempo: Dutto insiste in battuta, anche con l’aria contro, la quadretta ospite fatica e subisce un break di due giochi, 7-5. Nelle fila imperiesi Novaro e Iberto si invertono sulla linea dei terzini, ma la Bormidese continua a macinare gioco, mantiene due lunghezze di margine, 8-6, prima del 9-6 conclusivo.

Il tabellino:

Bormidese – Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9-6

Bormidese: Davide Dutto, Enrico Panero, Lorenzo Ascheri, Paolo Pizzorno. Dt: Giorgio Caviglia e Vincenzo Navoni.

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese: Federico Raviola, Alessandro Benso, Davide Iberto, Roberto Novaro. Dt: Claudio Balestra e Mariano Papone.

Arbitri: Salvatore Nasca e Andrea Ferracin.

Serie A Banca d’Alba-Egea

I risultati della 2ª giornata:

Augusto Manzo-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-7

Alusic Merlese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-7

Bormidese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9-6

Domenica 17 aprile ore 15.30 a Canale: Roero Isolamenti Canalese-Virtus Langhe

Lunedì 18 aprile ore 15 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Pallapugno Albeisa

La classifica: Virtus Langhe, Pallapugno Albeisa, Acqua San Bernardo Subalcuneo, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Nocciole Marchisio Cortemilia, Alusic Merlese, Augusto Manzo, Bormidese 1, Roero Isolamenti Canalese, Araldica Castagnole Lanze 0.

Il programma della 3ª giornata:

sabato 23 aprile ore 15 a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Roero Isolamenti Canalese

sabato 23 aprile ore 15 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Bormidese

domenica 24 aprile ore 15 ad Alba: Pallapugno Albeisa-Alusic Merlese

domenica 24 aprile ore 15 a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze

lunedì 25 aprile ore 16 a Dogliani: Virtus Langhe-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese