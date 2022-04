Boissano Spring, due primati italiani Allievi sulla distanza dei 250 metri

Boissano. Sabato 9 aprile, nel corso di Boissano Spring, si sono registrate altre due migliori prestazioni italiane “all time” categoria Allievi (under 18) sulla distanza spuria dei 250 metri.

Difficile arrivare ad avere questa conferma ma, a seguito di una scrupolosa verifica ed al confronto con chi è documentato, ecco l’ufficializzazione.

Nuova miglior prestazione in campo femminile per Anna Crovetto (all’esordio in canotta Atletica Arcobaleno Savona, proveniente dal vivaio dell’Atletica Varazze, seguita dal coach Franco Romano) che ha corso in 33″01.

Nuova miglior prestazione in campo maschile per Mario Bersanetti (Atletica Universale Don Bosco), cresciuto sotto la guida del tecnico Gianni Mazza e spesso in evidenza in ambito nazionale da cadetto. Il suo crono è stato di 29″97.