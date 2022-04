Boissano 2022, Paola Devincenzi primo candidato sindaco: “La mia lista puramente civica fatta di persone pronte a lavorare per il paese”

Boissano. E’ Paola Devincenzi il primo candidato alla carica di sindaco di Boissano. A confermalo in anteprima ai microfoni di IVG.it è la stessa attuale capogruppo di minoranza.

Nei giorni scorsi in paese era circolata con insistenza la voce riguardante la creazione di una “lista unica” guidata proprio dall’avvocato già consigliere comunale di Pietra Ligure. Una ipotesi non del tutto confermata, se non nella parte che riguarda proprio la nuova “discesa in campo” di Devincenzi: “Non so se alle elezioni di giugno si presenteranno altre liste – spiega – Di sicuro ci sarà una lista con me candidato sindaco”.

Circa la composizione della lista, Devincenzi spiega: “Le mie vedute sono di centrodestra, ma la lista sarà puramente civica, composta da boissanesi di diverse ideologie politiche ma pronti a mettersi a disposizione del paese e della comunità al di là del ‘colore’. Nella composizione della squadra non ho guardato al partito di appartenenza, ma unicamente alla disponibilità e alla voglia di lavorare ed impegnarsi per Boissano”.

La squadra è pronta, dunque, ma per ora sui nomi c’è massimo riserbo: “Non voglio anticipare nulla, in questa fase – aggiunge Paola Devincenzi – Il programma è quasi pronto: stiamo ascoltando le impressioni dei cittadini e raccogliendo richieste e proposte. A breve presenteremo ai cittadini la lista ed il nostro progetto per il paese”.

Sul fronte opposto (cioè quello “di centrosinistra”, anche se è forse improprio utilizzare etichette del genere parlando di realtà di dimensioni contenute come Boissano) ad ora tutto tace e, al momento, non è dato sapere chi voglia raccogliere l’eredità del sindaco uscente Rita Olivari, che per 15 anni ha amministrato la città sostenute da liste di ispirazione di centrosinistra.