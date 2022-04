Basket, Amatori Savona supera Umbertide al PalaPagnini nonostante le assenze

Amatori Savona 60 – Umbertide 55

Parziali: 14-15 (14-15), 30-27 (16-12), 45-43 (15-16), 60-55 (15-12)

Partita complicata per Azimut Amatori Savona che si presenta alla gara contro la terza forza del campionato con diverse defezioni: mancano Tyutyundzhieva, Paleari oltre alle lungodegenti Ceccardi e Poletti.

10 secondi bastano ad Umbertide per trovare il primo canestro con un bel taglio sulla linea di fondo di Giudice.

La risposta di Savona è affidata a Salvestrini, fredda dalla lunetta. La squadra ospite parte aggressiva in attacco ma non sempre riesce ad essere precisa, Savona invece gioca bene in semi-transizione e sfrutta le giocate individuali di Zanetti.

Ritmi alti nei primi 5 minuti e risultato in perfetta parità. La palla rubata a centrocampo da Savona è indice della grinta messa in campo dalle liguri che giocano con grande abnegazione nonostante le assenze importanti.

A rompere l’equilibrio è la tripla di Giudice che punisce la difesa a zona biancorossa e fissa il punteggio sul 14-15 a fine primo quarto.

Secondo parziale che si apre con due belle iniziative direttamente dal palleggio di Zanetti e Sansalone e con la tripla di Picasso che porta l’APS sul più 6. Umbertide è in rottura prolungata con il canestro e Savona ne approfitta colpendo anche con Leonardini.

Dopo il timeout di coach Staccini le ragazze umbre si ricompattano in difesa ed attaccano con più ordine, ricucendo così lo svantaggio con Moricone e Kotnis.

Nella seconda parte del periodo si segna con il contagocce, ma la visione di gioco di Pompei e la presenza sotto canestro di Baldi (contenuta fin qui alla grande da Leonardini momentaneamente fuori per problemi di falli) tengono Umbertide a contatto.

Si va al riposo sul 30-27.

Dopo l’intervallo lungo Giudice e Pompei mettono a ferro e fuoco la difesa delle savonesi che trovano la reazione con la tripla di Nezaj ma si caricano di falli e fanno fatica a trovare soluzioni efficaci in attacco.

A metà periodo per Umbertide si accende Baldi che riporta in vantaggio le sue, mentre coach Dagliano è costretto a chiamare time-out per non perdere il contatto con la gara. Uscita dal timeout proficua per Savona che ha tutta un’altra energia: 7 punti di Zanetti, la tripla di Dagliano e il doppio canestro di Nezaj riportano in vantaggio le padrone di casa. La fisicità delle umbre continua ad essere un problema per l’Amatori Savona che fatica a contenere Baldi ma alla sirena è ancora più 2 per l’APS; 45-43.

Ultimi 10 minuti si aprono con un canestro di Giudice a cui risponde subito Salvestrini con 5 punti in fila. La partita diventa intensissima, la pressione sale e con essa anche il livello del gioco delle liguri, con Zanetti sugli scudi. La difesa savonese alza il muro e tiene lontano da canestro Umbertide per diversi minuti, fino al gioco da tre punti di Pompei che pone anche fine alla partita di Leonardini, out per 5 falli. Proprio la playmaker di Umbertide sarà protagonista in questi ultimi di gioco con la sua freddezza ai liberi.

La tripla di Sansalone è un’iniezione di adrenalina per l’Amatori Savona, che subito dopo va a bersaglio da tre punti anche con Picasso.

Un paio di errori in attacco per Umbertide e il 2/2 ai liberi di Dagliano spianano la strada a Savona per il risultato finale: 60-55.

Appuntamento a mercoledì sera alle ore 21 per il recupero della partita contro Cestistica Spezzina al PalaPagnini di Savona.

Tabellini:

Amatori Savona: Ceccardi ne, Nezaj 10, Gorini ne, Pitzalis ne, Salvestrini 4, Ghigliotto ne, Dagliano 10, Sansalone 5, Picasso 6, Paleari ne, Leonardini 4, Zanetti 21.

Umbertide: Pompei 11, Giudice 10, Kotnis 6, Cabrini 11, Nappi ne, Striscio ne, Moriconi, Paolocci 4, Gambelunghe, Baldi 13, Cassetta ne.

Classifica Girone Sud:

San Giovanni Valdarno 38, Cestistica Spezzina 34, Umbertide 30, Firenze 30, Vigarano 28, Matelica 22, Battipaglia 22, Alma Patti 20, CUS Cagliari 20, AMATORI SAVONA 20, San Salvatore Selargius 18, Blue Lizard Capri 16, Nico Basket 10, Civitanova Marche 8.