Baseball: parte bene la Cairese in Serie C, mentre le giovanili restano al palo

Cairo Montenotte. Domenica 10 aprile, sul diamante di Cairo, è iniziato in campionato nazionale di Serie C. La Cairese ha affrontato i Desperados di Torino.

I biancorossi partono con Baisi sul monte, Bonifacino a ricevere, Berretta in prima base, Garra e Franchelli difendono la seconda, Bloise la terza, in campo esterno Ferruccio, Ceppi e De Bon, battitore designato Davide Torterolo. Servono due riprese ai ragazzi di De Bon e Haces per prendere il tempo ai piemontesi e mettere in fila le valide di Bloise, Ferruccio e Bonifacino che consentono loro di segnare i primi tre punti della stagione.

Sul fronte difensivo Baisi domina le mazze avversarie: sette le sue eliminazioni al piatto. Rotta l’inerzia la partita ha una sola direzione e arrivano anche le valide di Ceppi, Franchelli, Davide Torterolo e Berretta che portano a 11 i punti totali. È il momento di inserire la batteria Marenco-Castagneto, Bussetti in prima base, Andrea Torterolo in seconda e all’esterno Leoncini e Gandolfo.

La Cairese archivia la prima gara con il risultato finale di 11 a 0 e può guardare con fiducia alla prossima che si giocherà domenica 24 aprile sul diamante di Mondovì, formazione che si annuncia tra le favorite e già protagonista della passata stagione.

Inizio sfortunato per l’Under 15 della Cairese che, orfana del lanciatore partente Chiarlone, ha dovuto reinventare la formazione all’ultimo minuto. “Poco male iniziare in salita, sarà sicuramente uno stimolo!” è il commento dei tecnici biancorossi.

Opposta al Finale, la squadra biancorossa decide di partire con Mascarino sul monte e Bogazzi al suo esordio come ricevitore, Gabbani in prima, Parodi in seconda, Sara De Bon in terza base, Bogliolo in interbase, in campo esterno si alterneranno Sechi, Pacenza, Bertolini e Petianu.

Il primo inning va alla Cairese, 2 a 1 il punteggio con Mascarino che controlla le mazze rivierasche, ma la gara lentamente cambia direzione e gli ospiti approfittano di alcune indecisioni della difesa per ribaltare il risultato. Ci sono giornate che nascono male e anche Baccino, infortunatosi nel pre partita, non può prendere parte alla gara. Nella terza ripresa, trascinati da Mascarino e Bogliolo, i cairesi accorciano le distanze e portano a 7 i punti segnati contro i 9 del Finale. Gli ospiti non mollano e allungano ancora chiudendo la partita. La gara è compromessa e i tecnici locali ne approfittano per sperimentare nuove soluzioni: sul monte si avvicendano Bogliolo, De Bon e Gabbani. La partita termina 20 a 10 per gli ospiti.

Il tecnico Cairese Pascoli afferma: “Abbiamo incontrato un’ottima squadra, determinata e aggressiva che ha dominato l’incontro. Dal canto nostro non siamo riusciti a reagire agli eventi, ma abbiamo margine per un miglioramento e sicuramente abbiamo evidenziato le cose su cui lavorare. Fortunatamente la pausa ci sarà utile per recuperare i convalescenti per la ripresa del campionato”. Prossimo impegno sul diamante di Cairo domenica 24 aprile con la seconda giornata del campionato contro i Rookies di Genova.

Inizio agrodolce anche per l’Under 12 della Cairese, in trasferta a Sanremo, dove a mancare è stato solo il risultato. La formazione ha visto schierati Malatesta sul monte e Sechi a ricevere, Ricci in prima base, Di Dio in seconda, Totraku in terza, interbase Aiace, in campo esterno si sono alternati Barbero, Minetti, Mallarino, Ettore Picciotto e Arianna Picciotto.

Partita equilibrata che ha visto le due formazioni alternarsi al comando. Falsa partenza per i valbormidesi che subiscono e sono travolti dai matuziani: 4 a 0 il parziale al primo inning ma, grazie alle valide di Sechi, Malatesta, Minetti e Di Dio al quinto inning, i biancorossi si portano sull’8 a 6. Il risultato cambia nuovamente ed i padroni di casa inesorabilmente capovolgono ancora una volta le sorti della partita segnando 4 punti e chiudendo con il risultato di 10 a 8.

Soddisfazione per il tecnico Bellino che ha sottolineato le tante indicazioni positive, pur consapevole del grosso lavoro che resta da fare. Prossimo impegno domenica 24 aprile sul diamante di casa contro i Rookies di Genova.

Il prossimo match del Baseball Club Cairese vedrà impegnata una inedita Under 17 in un’amichevole internazionale a Cairo sabato 16 aprile contro la squadra francese dei Baracudas di Montpellier.

La formazione di Serie C

Un time-out dell’Under 15

Il saluto dell’Under 12 a Sanremo