Varazze. Una barca a vela, per cause ancora da chiarire, è rimasta incagliata a pochi metri dalla riva nella zona dove solitamente si pratica surf, vicino a molo Marinai d’italia, in prossimità della foce del fiume Teiro.

Immediato l’intervento della Guardia Costiera per aiutare il natante e gli occupanti che erano a bordo della vela.

L’episodio è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15 davanti alla spiaggia, gremita di turisti in questo Lunedì dell’Angelo.