Bando autovelox della Provincia, due installazioni rimosse sulla Sp 29 del Cadibona

Provincia. Sui social le prime domande degli automobilisti sulla rimozione degli autovelox presenti nelle strade provinciali, come quelli sulla Sp 29 del Colle di Cadibona. In realtà si tratta di un passaggio tecnico dovuto al nuovo bando espletato dalla Provincia di Savona: “Affidamento della gestione complessiva del servizio autovelox (noleggio dispositivi elettronici di rilevazione, gestione delle sanzioni amministrative, riscossione coattiva e servizi di postalizzazione”, un appalto suddiviso in due lotti.

Quindi, si tratta, ad ora, di una rimozione dovuta a manutenzioni di carattere tecnico per dare seguito all’affidamento del bando: per il primo lotto l’incarico è andato alla Rti Maggioli Spa per il noleggio dei dispositivi e la gestione delle sanzioni, mentre il secondo lotto è stato affidato a Poste Italiane per il recapito diretto delle stesse sanzioni.

Restano comunque attivi 7 velox sulle strade provinciali, con i 2 sul Cadibona che verranno ripristinati. Sulla Sp 29, dopo Altare: uno all’ingresso della Galleria Fugona, uno a Maschio ed uno a Montemoro. E ancora: uno sulla Sp 6, all’altezza di Villanova d’Albenga, un altro a Toirano e due sulla Sp 42 all’altezza di Case Rossi a Cosseria.

Le indiscrezioni su una nuova possibile attivazione sulla Sp29 a Montemoro, direzione Savona, e a Finale sulla Sp 490, in direzione del Colle del Melogno, sono state smentite dal presidente della Provincia.

I velox sulle strade provinciali, anche dai post sui social, restano sempre al centro delle polemiche e in passato non sono mancate raffiche di multe.