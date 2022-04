Bagarre sul bilancio di Albenga, sindaco Tomatis: “Soldi dell’avanzo risparmiati senza tagliare servizi. Ora si possono usare”

Albenga. “I soldi dell’avanzo di amministrazione non sono soldi persi, come cerca di fare passare la minoranza, ma sono soldi risparmiati che si potranno spendere subito”. A dirlo è il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, a proposito del consiglio comunale che si è svolto giovedì 28 aprile e in risposta ai commenti avanzati dalla minoranza ingauna.

“Oggi gli investimenti si fanno, o facendo dei mutui che poi devono pagare i cittadini, o con i soldi dell’avanzo. La nostra scelta è quella di investirli nella manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi – spiega Tomatis -. Per ottenere questo risparmio non sono stati tagliati servizi. La gestione prudente del bilancio deriva oltre che dal rispetto per i soldi pubblici anche dal fatto che i contributi Covid erogati avrebbero potuto essere richiesti indietro con gravi conseguenze sull’ente”.

“Il fatto che anche altri Comuni, addirittura più piccoli, abbiano avuto un avanzo superiore al nostro ne è la dimostrazione – aggiunge -. Per quanto riguarda il personale nel 2020 il Governo stabilì dei tetti assunzionali e il Comune di Albenga era fuori da questi limiti pertanto non si sono potuti sostituire tutti quei dipendenti che sono andati in pensione. Oggi finalmente il nostro è un Comune ‘virtuoso’ e, d’ora in poi, tutte le cessazioni potranno essere rimpiazzate, fermo restando i tempi tecnici necessari”.

“Ringrazio tutta l’amministrazione per il lavoro svolto, gli assessori e in particolare l’assessore al bilancio e gli uffici che ancora una volta si sono dimostrati efficienti e competenti” conclude il primo cittadino ingauno.