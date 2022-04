Avvistato un lupo in località Bolzino, nella zona che porta all’entroterra di Varazze

Varazze. Prima lo hanno visto dalla finestra di casa, la mattina presto, poco dopo sul greto del Teiro. Un lupo che si aggirava tranquillo nel verde in località Bolzino. Lo si vede nel filmato che gira su Facebook (qui sotto).

La zona è quella del Parasio, più o meno vicino al distributore di benzina.

Un po’ più avanti, in direzione della frazione Pero, l’esemplare è stato visto nuovamente e fotografato sul greto del fiume Teiro, a poca distanza dall’acqua, sotto lo svincolo che salendo porta, a destra, alla frazione di Casanova.

Gli esperti dicono che l’animale “si trovava nel torrente, perché qui si abbeverano solitamente i caprioli e – aggiungono – di sicuro era lì per seguire le loro tracce”. Unico avvistamento nei giorni scorsi, poi non si sono avute più notizie del lupo in zona.