Autostrade: stop ai lavori sulla rete ligure, ma in A10 code e disagi

Liguria. “È stato completato poco prima delle 11.00 di questa mattina il piano di rimozione dei cantieri presenti sulla rete ligure, ampiamente condiviso con le istituzioni territoriali, in vista del periodo pasquale e dei ponti primaverili” ha annunciato Aspi, secondo il piano regionale predisposto per le vacanze di Pasqua e i ponti primaverili per agevolare la mobilità viario e il flusso di automobilisti.

E prosegue: “Il programma, che prevedeva la messa a regime a partire dalla tarda mattinata di oggi – in vista degli incrementi attesi a partire dal primo pomeriggio – è stato anticipato di alcune ore da parte della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, in ragione dei primi accodamenti registrati già in mattinata”.

“Infatti, dalle 11.00 circa sono disponibili due corsie al traffico in entrambi i sensi di marcia anche in A12 dove in mattinata tra Genova Est e Recco, in direzione Livorno, uno degli ultimi cantieri, ora rimosso, ha determinato accodamenti attualmente in diminuzione. Lungo le altre tratte liguri non si registrano particolari disagi per gli utenti” conclude Autostrade per l’Italia.

Oltre ad Aspi anche Autofiori rimuoverà gran parte dei cantieri in atto, ma resta ancora critica la situazione per lo scambio di careggiata da Albenga in direzione ponente e sono in arrivo nuove chiusure sulla A6 Savona-Torino.

La A6 Torino-Savona presenta le maggiori criticità ed ecco gli avvisi: il tratto tra gli svincoli di Ceva e Millesimo sarà chiuso in direzione Savona dalle ore 21:00 del 21-04-2022 fino alle ore 06:00 del 22-04-2022 causa Lavori Possibile rientro alla stazione di Millesimo percorrendo la S.P. 28 BIS; l’entrata al casello di Millesimo sarà chiusa in direzione Torino dalle ore 21:00 del 21-04-2022 fino alle ore 06:00 del 22-04-2022 causa lavori Per traffico diretto a Torino si consiglia l’entrata di Ceva percorrendo la SP28 Bis; il tratto tra gli svincoli di Altare e Ceva sarà chiuso in direzione Torino dalle ore 21:00 del 21-04-2022 fino alle ore 06:00 del 22-04-2022 sempre per la presenza di cantieri. Possibile rientro alla stazione di Ceva percorrendo la SP 29 poi la SP 28 Bis. E questa mattina coda di 1 km tra Millesimo e Altare, in direzione Savona.

Invece, è in parte già scattato un primo esodo pasquale in riviera, atteso anche per domani, venerdì 15 aprile. Nel corso della giornata interessato il tratto della A10 più a ponente: coda di 7 km tra Borghetto e Andora, in direzione Francia, a causa dei lavori

In seguito la situazione viaria non si è troppo alleggerita, con una coda di 5 km tra Albenga e Andora, ma in questo caso complice anche un lieve incidente che ha ancora rallentato la viabilità autostradale.

“Entro questa sera alle 24 verrà rimosso lo scambio di carreggiata sulla A10 all’altezza della galleria Vallondarme, dopo Albenga in direzione ponente. Dopo le code registrate nella giornata di oggi ci siamo attivati con Autofiori, che procederà a questo ulteriore alleggerimento” afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

Sulla tratta tra Albenga e il confine rimangono una riduzione di carreggiata tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in entrambe le direzioni e una riduzione in prossimità dello svincolo di Albenga in direzione Genova, ritenute dalla concessionaria meno impattanti sul traffico.