Autostrade, serata di code in A10 e A6. Un incidente tra Spotorno e Savona

Autostrade. Serata di traffico sul tratto autostradale A10 e A6. Al chilometro 48+000 tra Spotorno e Savona in direzione Italia, qualche minuto prima delle 19, si è verificato un incidente che ha causato diverse code.

Sono 6 i chilometri di coda segnalati tra Spotorno e Savona, in direzione Italia. Da Autostrada dei Fiori comunicano che è sconsigliato immettersi nel tratto che collega le due città.

Alcune code si sono formate anche sulla A6 (Torino-Savona): sono 2 i chilometri di traffico tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino, causa lavori.

Secondo le previsioni di traffico, anche domani la situazione sulle autostrade non sarà semplice. Sull’A10 la viabilità è da bollino rosso dalla mattina fino alle 19 in direzione Genova, poi i tempi di percorrenza saranno da bollino giallo. In direzione Savona, invece, previsto bollino rosso nella fascia oraria 7-10, mentre dalle 10 alle 21 bollino giallo.