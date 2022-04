Auto vola giù da una scarpata, a bordo genitori e figlia: il padre in codice rosso al Santa Corona

Mallare. Erano le 19, sulla Valbormida scendeva una forte pioggia. Stavano percorrendo la Sp5 in direzione Mallare, il padre, che era alla guida dell’auto, ha probabilmente perso il controllo del mezzo, ha divelto il guardrail e sono volati giù da una scarpata, una caduta di circa 4 metri. Tre le persone coinvolte: oltre all’uomo, a bordo dell’auto c’erano anche la moglie e la figlia di 11 anni.

L’intera famiglia, residente a Mallare, è rimasta ferita dall’incidente: il più grave è il padre che è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona per una sospetta lesione spinale, mentre la madre ha riscontrato un trauma facciale e uno all’arto superiore. Infortunio al braccio invece per la bambina. Le due sono state trasferite in ospedale a Pietra Ligure in codice giallo.

Subito sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, i militi della Croce Bianca di Cairo e quella di Altare, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Quest’ultimi stanno ancora operando nel tratto che collega Mallare con Altare (tra località Acque e Olano) per riportare l’auto, finita quasi nel fiume, sulla sede stradale e permettere la sua rimozione.

All’arrivo dei soccorsi, due dei feriti erano già riusciti ad uscire dall’autovettura, mentre un terzo è stato aiutato dai pompieri a lasciare l’abitacolo.