Auto ribaltata nella notte e Savona: conducente trasportato in ospedale

Savona. Incidente stradale nella notte e grande spavento a Savona, dove un’auto si è ribaltata. È successo intorno a mezzanotte e mezza in via Nazionale Piemonte, all’altezza della rotonda all’incrocio con corso Ricci.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di un’ambulanza della croce Oro Mare, dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco.

Il conducente, che per fortuna ha riportato ferite giudicate non gravi, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.

Le operazioni di rimozione del veicolo ribaltato sono durante all’incirca un’ora.