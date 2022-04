Auto ribaltata in A10, due feriti gravi

Ponente. Grave incidente stradale questo pomeriggio sull’autostrada A10, nel tratto tra Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito, in direzione Francia.

Secondo quanto appreso, poco prima delle 16.00, un’auto, per cause ancora in via di accertamento, si è ribaltata lungo la careggiata dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. La vettura ha sbattuto contro il guard rail di protezione e nella carambola si è cappottata, con due persone rimaste incastrate tra le lamiere del veicolo.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Loano, di Pietra Soccorso e dell’automedica del 118, oltre a personale dei vigili del fuoco: un uomo e una donna, una coppia, sono stati estratti a fatica da pompieri, consentendo le prime cure da parte dei sanitari.

Successivamente è stato disposto il trasferimento d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito le loro condizioni sono giudicate gravi a seguito dei traumi e delle ferite riportate nel sinistro autostradale.

Sono in corso accertamenti e rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, fortunatamente non è stato coinvolto nessun altro mezzo in transito sull’Autofiori.

L’incidente ha avuto ripercussioni alla circolazione viaria, con code di oltre 2 km nel tratto interessato.