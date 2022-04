Auto non rispetta lo stop, fa cadere uno scooterista e non presta soccorso: caccia all’uomo a Vado Ligure

Vado Ligure. E’ caccia al guidatore che ieri pomeriggio intorno alle 14.40 a Vado Ligure non si è fermato allo Stop e ha causato la caduta di uno scooterista. Il fatto è avvenuto in via Piave, nei pressi dell’incrocio all’uscita dell’impresa Big Mat.

“Una Mercedes Station Wagon nera uscendo da Big Mat si è sporta troppo in avanti mentre io e mio marito stavamo passando con uno scooter Burgman 400 nero – racconta la donna che era in sella al mezzo a due ruote -. Durante la manovra per schivare l’auto mio marito ha frenato, ha messo giù la gamba per poter tenere la moto ma si è ferito al ginocchio, tanto da non riuscire più a stare in piedi dal dolore”.

“Il guidatore dell’auto ha visto che eravamo in difficoltà ma non si è fermato – aggiunge -. Fortunatamente una ragazza che era in macchina dietro di noi ci ha aiutato e ha chiamato i soccorsi”. Per l’uomo caduto a terra infatti è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza e il trasporto al pronto soccorso.

“Per la seria ferita al ginocchio mi dovrò anche assentare dal lavoro – spiega lo scooterista -. Il mio appello è quello di poter trovare l’uomo alla guida dell’auto che non si è fermato a prestare soccorso”. Sull’incidente comunque stanno lavorando gli agenti della polizia locale di Vado Ligure: sul luogo sono presenti alcune telecamere che permetteranno di individuare l’autovettura in questione e il responsabile per procedere poi alle sanzioni.