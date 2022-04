Aurora, il bilancio di mister Adami: “I playoff un grande traguardo, peccato non essere riusciti a vincere come avremmo voluto”

Carcare. Domenica 24 aprile allo stadio Candido Corrent è andato in scena uno dei match valevoli per la ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone A). A sfidarsi sono state Carcarese e Aurora, un derby a tutti gli effetti conclusosi con l’ampio parziale di 4-1 in favore dei padroni di casa.

Al termine della gara non sarebbe potuto mancare un commento da parte di Simone Adami, tecnico dei gialloneri il quale ha esordito dichiarando: “Siamo venuti qua per dare il massimo e l’abbiamo fatto. Siamo stati aggressivi, ma la Carcarese si è dimostrata ancora una volta più forte. Ci dispiace perché abbiamo preso tre gol da palla inattiva. Nel primo tempo all’inizio ce la siamo giocata alla pari, poi i nostri avversari hanno preso il largo. Nella seconda frazione abbiamo reagito con carattere trovando la via della rete, ma subire il quarto gol ci ha tagliato le gambe”.

In seguito l’intervistato ha svelato di essere molto felice per la stagione disputata fin qui dai suoi. “All’inizio dell’anno l’Aurora era indicata dagli opinionisti tra le possibili qualificate ai playoff – ha proseguito l’allenatore dei gialloneri – essere già in finale con tre giornate d’anticipo è davvero un grande traguardo”.

Infine l’intervista a Simone Adami, tecnico dell’Aurora Calcio, si è conclusa con un riferimento alla volontà da parte sua e dei suoi giocatori di affrontare gli ultimi impegni di campionato al massimo.