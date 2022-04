Aurora, Giorgio Delfino porta a sei il bottino in zona goal: “So di poter fare meglio”

Il goal del classe 2002 Giorgio Delfino non è bastato all’Aurora per fare punti contro la Carcarese. I biancorossi non hanno fatto sconti, nonostante il campionato sia già in tasca, e hanno vinto 4 a 1.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima – commenta – abbiamo cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà la squadra che ha già vinto il campionato”.

Giovane ma già parecchio prolifico in zona goal. Sono sei le marcature di Delfino in questo campionato. “Posso fare meglio – prosegue. è stato per me un anno di crescita, ho ancora molta da migliorare. Purtroppo il quarto goal loro è arrivato su un mio errore ma si va avanti”.

L’ultimo appuntamento della regular season è contro l’Oneglia: “Dobbiamo chiudere il campionato nel migliore dei modi per affrontare nel modo migliore i play off. Sappiamo che possiamo chiudere l’anno molto bene e cercheremo quindi di farlo”, conclude.