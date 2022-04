Aurelia Bis, Centro Studi Riva Destra: “Promuoviamo il prolungamento fino ad Andora”

Albenga-Andora. Prolungare l’Aurelia Bis che collega Albenga e Alassio fino ad Andora. È questa la proposta di Riva Destra, che ha recentemente “cambiato pelle”, integrata all’interno di Fratelli d’Italia, diventando “Centro Studi Riva Destra”.

Un cambiamento attuato “per migliorare sempre il prodotto interno politico lordo del partito con dibattiti, proposte, mantenendo radicamento e nel contempo elevandosi a interlocutori seri e preparati verso tutti i comparti della società, coinvolgendo anche persone che magari non hanno interessi di partito o non hanno dimestichezza con le sue strutture, ma che ci guardano ora con fiducia e sono un patrimonio di idee”.

“Dopo la nomina del Governo annunciata ieri dal nostro Assessore Regionale Gianni Berrino di un nuovo Commissario Straordinario per la variante Aurelia Bis nel nodo di Sanremo vogliamo sollevare il velo di silenzio su una infrastruttura dimenticata ma di estrema importanza per il comprensorio dell’estremo ponente savonese, – hanno spiegato. – L’opera è il prolungamento dell’Aurelia bis tramite la valle del Rio Furioso nel versante di Villanova d’Albenga che colleghi l’attuale arteria con Andora”.

Ecco quali sarebbero i benefici secondo il “Centro Studi Riva Destra”: “Opera di estrema importanza per sgravare dal traffico il centro cittadino di Laigueglia e di Alassio così da offrire ai turisti della Baia del Sole la vicinanza del casello autostradale di Andora e creando così l’importantissimo snodo per raggiungere anche da Andora velocemente la nuova stazione ferroviaria di Bastia d’Albenga che può diventare un importane hub ferroviario”.

“Inoltre abbiamo appreso che Anas abbia intenzione di collegare due gallerie di Capo Mele in una unica, questi soldi devono essere usati per trovare una soluzione definitiva al pericolo di smottamenti su Capo Mele evitando l’isolamento cosa possibile grazie ad una arteria nuova e veloce che sia alternativa ciò può essere esclusivamente realizzato dal prolungamento dell’Aurelia bis fino ad Andora. Anas risparmi i denari per nuove gallerie su Capo Mele e investa sull’Aurelia Bis”, hanno proseguito.

“Inoltre dal riempimento con il materiale della nuova galleria dell’aurelia bis della vallecola del rio Furioso nel territorio alassino – villanovese può nascere una importante piattaforma logistica dell’albenganese che oggi manca a supporto delle nostre aziende infatti invitiamo anche la Camera di Commercio delle Riviere Liguri ad essere capofila di questa infrastruttura importantissima per il commercio su gomma della Piana che verrebbe ben collegata all’autostrada attuale e con la futura Albenga – Carcare – Predosa ormai non più rinviabile”, hanno aggiunto ancora.

“Invitiamo la Regione e l’Assessore Regionale al Lavoro e ai Trasporti Gianni Berrino a rimettere il prolungamento dell’Aurelia Bis fino ad Andora al centro dei colloqui con Anas Liguria e la Camera di Commercio al più presto per non perdere queste straordinarie opportunità di sviluppo anche grazie alle risorse del PNRR”, hanno concluso.