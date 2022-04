Aumento spese militari, Toti: “Per difendere la democrazia servono signori in divisa”

Liguria. Il presidente Giovanni Toti torna a parlare della guerra in Ucraina e lo fa difendendo ancora la scelta del Governo di inviare le armi nel Paese colpito dai russi e di aumentare la spesa militare, anche se i sondaggi dicono che la maggioranza degli italiani è contraria. “Per difendere i valori della democrazia servono signori con la divisa – ha affermato il governatore – Le spese per la difesa militare vengono prima delle altre perché sono un prerequisito per la libertà dell’Europa”.

Per Toti si tratta di opinioni “viziate” dalla comunicazione: “Il pacifismo puro o il magistero morale del papa non sono mai stati in discussione, li rispetto, ma la politica e il Paese sono un’altra cosa“, insiste il governatore ligure che poi si chiede: “L’Italia è un Paese in cui esiste un’opinione pubblica che crede che ci siano dei valori per difendere i quali sia giusto combattere, uccidere o morire, come hanno fatto i partigiani, oppure no? Questa è la scriminante per un grande Paese”.

“Mettere in contrasto le spese militari di difesa con quelle per la scuola, l’università e la ricerca è qualcosa che una classe dirigente non può permettersi di fare perché avere una forza militare di difesa è un prerequisito per avere una scuola libera, un Paese libero, commerci liberi, intellettuali che possano dire la propria idea senza che qualcuno li invada o li oscuri”, ha aggiunto Toti.

“Dare armi all’Ucraina per costringere la Russia a trattare e dare la possibilità a quella gente di difendersi è stata la scelta migliore. Io non credo che meglio russi che morti sia qualcosa che possa essere accettato né dalla morale né dalla politica – ha concluso il governatore -. Le immagini che vediamo ci dicono che dobbiamo trattare allo stremo perché è l’unico modo per far finire quelle violenze e arrivare ad un accordo o almeno ad un cessate il fuoco. La conflittualità durerà a lungo e i rapporti tra le grandi potenze del mondo cambieranno in modo significativo, ma non vuol dire che la guerra calda debba durare per molti mesi”.