Augusto Gesso ad un passo dai mondiali di CrossFit: “Voglio essere un esempio”

Come ogni anno, le fasi eliminatorie sono iniziate a febbraio, nella quale si sono presentati più di 40.000 atleti in tutta Europa, ma solamente 4000 sono passati alla fase successiva.

Nel mese di marzo c’è stata un’ulteriore selezione: sono passati solamente 60 atleti e Gesso è tra questi.

Il terzo weekend di maggio ci sarà l’ultimo step, ad Amsterdam, che decreterà chi sarà degno di approdare in America per sfidarsi nella competizione finale.

“Sono davvero contento” dice coach Gesso ” questo traguardo è frutto di anni di durissimo lavoro. È stato difficile, ma con le persone giuste al proprio fianco nulla è impossibile. Lo sport migliora la vita di tutti noi, e io voglio essere d’esempio per tutti i miei allievi, per tutti gli ingauni. Se vuoi metterti in forma, migliorare le tue condizioni psicofisiche oppure performare come atleta, ricordati che l’unico ostacolo sei tu!”