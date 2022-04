Atletica Val Lerrone: positiva trasferta a Monte Carlo e due primi posti ai Provinciali Csi

Casanova Lerrone. Doppio impegno in pista per l’Atletica Val Lerrone, in trasferta mercoledì a Monte Carlo per partecipare alla Giornata dell’Atletica Monegasca, ma anche a Cairo Montenotte dove conquista la medaglia d’oro grazie alla prova di Saverio Bavosio, categoria Senior che, sui 5000, si impone con il tempo di 16’02”, al Campionato provinciale Csi. Sul gradino più alto del podio anche Gabriele Di Vita nei 3000. Buona la prestazione Chiara Memme sulla stessa distanza.

Soddisfazioni sulla pista monegasca per Elena Cusato che debutta negli 800 metri e conquista la sesta posizione assoluta con il tempo di 2’26″19. Esordio positivo, nei 400, per Nicolò Parodi che domina la sua serie e vince con il tempo di 58″65. Giornata sfortunata per Emma Baradel: sui mille metri, in lotta per il terzo posto, subisce uno sgambetto che la frena e la fa scivolare al quinto posto.

Grandi applausi all’unisono insieme all’Atletica Arcobaleno per la bellissima prova di Nicolò Reghin (dirigente Val Lerrone) che con i colori della società savonese domina gli 800 con il tempo di 1’57″13.

Emma Baradel alla partenza

Saverio Bavosio e Gabriele Di Vita, medaglie d’oro a Cairo Montenotte, in foto con Chiara Memme

Nicolò Reghin al traguardo

Elena Cusato in gara

Nicolò Parodi al traguardo