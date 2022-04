Atleta ferito alla Triathlon Sprint di Andora: soccorsi mobilitati

Andora. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi durante la 30esima edizione del Triathlon Sprint di Andora, l’attesa gara sportiva che ha attraversato anche il territorio dei Comuni di Stellanello e la strada provinciale 13.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 30, nelle fasi finali della competizione, nel tratto con la bicicletta uno degli atleti avrebbe riportato un trauma cranico e altre ferite-contusioni sul resto del corpo. La dinamica dell’infortunio è ancora in fase di accertamento, sicuramente legata ad una caduta improvvisa lungo il percorso.

Immediati sono scattati i soccorsi, in primis con l’ambulanza e lo staff sanitario dell’organizzazione, successivamente sul posto anche i militi della Croce Bianca di Andora e l’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, il giovane atleta è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto riferito, nel complesso le sue condizioni non sono giudicate gravi e non è in pericolo di vita.