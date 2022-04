Assemblea Cia Liguria, Stefano Roggerone sarà il nuovo presidente regionale

Liguria. Assemblea regionale di Cia Liguria per il rinnovo della presidenza: sono 6.500 le imprese agricole rappresentate dall’associazione, con una produzione di oltre 100 milioni di euro.

Domani, mercoledì 6 aprile, si terrà a Genova, presso il Palazzo della Borsa, l’assemblea per eleggere il nuovo presidente di Cia Agricoltori Italiani Liguria. Aldo Alberto lascia la presidenza dopo due mandati. Stefano Roggerone, imprenditore del settore olivicolo, è il candidato unico alla successione, dopo aver ricoperto per due mandati il ruolo di presidente provinciale CIA Imperia.

Saranno presenti 70 delegati in rappresentanza di oltre 6.500 imprese agricole di cui 3.014 iscritte alle Camere di Commercio. Un sistema di imprese che conta oltre 5.000 addetti, 1.600 lavoratori dipendenti, una produzione per oltre 100 milioni di euro. Sarà presente anche la delegazione savonese di CIA con 19 esponenti invitati all’assemblea elettiva.

Territorio, garanzie agroalimentari attraverso produzioni sostenibili, contributo all’innovazione, “transizione verde” dei sistemi produttivi agricoli (in 10 anni il consumo di fitofarmaci è sceso del 70%), risposte all’emergenza della peste suina, gestione dei danni da animali selvatici, il nuovo PSR e in ultimo la questione energetica, con la richiesta, ad esempio, di estendere il bonus sul gasolio agricolo anche per il riscaldamento delle serre: sono alcuni dei temi che gli agricoltori, aderenti a CIA – Agricoltori Italiani Liguria, metteranno al centro dell’incontro di domani.

All’appuntamento ligure saranno presenti anche il presidente nazionale di CIA Dino Scanavino e l’assessore regionale Alessandro Piana: prima dell’elezione del nuovo presidente la tavola rotonda “Quale futuro per l’agricoltura in Liguria?”.

“Per me, 10 anni come presidente di CIA Savona e poi 8 in CIA Liguria sono un pezzo di vita importante: con tante riunioni, tante persone conosciute, eventi che ti cambiano, rapporti che continuano nel tempo come in una grande famiglia, la famiglia di CIA Agricoltori Italiani” afferma Aldo Alberto.

“Il momento più emozionante ed irripetibile è stato il (25?) maggio del 2015, durante la manifestazione in piazza De Ferrari a Genova: salire sul cassone di un trattore con in miei colleghi presidenti provinciali mi ha fatto tremare i polsi e chiudere la gola: e invece è uscito, insieme alla voce, il sindacalista che è in me. Un’emozione unica, insieme alle tante battaglie e ai tanti progetti, alla voglia di fare, al sentirsi parte di un settore, quello agricolo, che è al tempo stesso bellissimo e difficilissimo”.

“Ho fatto tutto quello che ho potuto, mettendo in gioco tutto me stesso; bene o male non sta a me dirlo, ma sicuramente non mi sono mai tirato indietro; con tanto impegno e molta fatica – non sono stati anni facili”.

“Il 7 aprile concluderò il mio secondo mandato alla presidenza di CIA Liguria con immensa gratitudine e senza alcun rimpianto. C’è un tempo per tutte le cose. Lascio la Confederazione in buone mani, magari anche migliori delle mie: il ricambio è indispensabile in una struttura come la nostra per poter continuare a dare risposte il più puntuali possibili ai nostri soci e alle nostre aziende”.

“Un grazie a tutti quelli che in questi anni mi hanno sostenuto e aiutato a svolgere il mio compito, ai colleghi dei provinciali e in particolare al Direttore Regionale Ivano Moscamora, un collaboratore di grande valore, un uomo serio e capace; e a Sonia Campolo, Direttore Regionale del patronato INAC, ma soprattutto donna intelligente e capace di input e suggerimenti preziosi”.

“Esco personalmente ed intellettualmente arricchito da questa lunga e pregnante esperienza: non so se questo mi aiuterà a pedalare meglio lungo i nostri sentieri, cosa che avendo più tempo intendo fare, ma sicuramente non dimenticherò nulla di tutto quello che abbiamo condiviso in questo lungo percorso. Ad maiora!” conclude Alberto, che resterà comunque presidente dell’Associazione Florovivaisti Italiani.