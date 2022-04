Asl2, sarà costituito un Tavolo permanente territoriale settoriale sull’assistenza sociosanitaria

Savona. È stato firmato il 14 aprile scorso, presso la direzione generale di Asl2 a Savona, il protocollo per la partecipazione territoriale e il confronto nell’ambito del piano nazionale ripresa e resilienza e del piano nazionale investimenti complementari missioni 5 (disabilità e non autosufficienza) e 6 (salute) tra Asl2, Comitati dei Sindaci dei Distretti di ASL2, Cgil, Cisl, Uil, sindacato dei MMG e PLS, Forum Terzo Settore, Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Ordine Professioni Infermieristiche e Ordine degli Assistenti Sociali.

Il protocollo nasce dalla consapevolezza che all’interno delle misure che l’EU sta mettendo a disposizione con il PNRR, e più specificatamente con le Missioni 5 (inclusione sociale) e 6 (sanità territoriale e ospedaliera), è possibile trovare materie e abbozzi di riforma che hanno bisogno di una loro strutturazione.

Nei tre ambiti della Missione 5 si trovano, infatti, tre riforme e sette programmi di investimento (valore 11,17 mld), nella Missione 6, una riforma e tre piani di investimento (7 mld) che se considerati con una visione unitaria, possono rappresentare una straordinaria occasione per (ri)costruire, almeno una parte, dei servizi di cura e assistenza alla persona sul territorio, tanto più che l’orizzonte temporale in cui sviluppare le fondamenta del processo è limitato a cinque anni (2026). Diventa necessario, quindi, ricorrere alle competenze diffuse presenti sul campo e fare rete.

Grazie al protocollo verrà, quindi, costituito un Tavolo permanente territoriale settoriale sull’assistenza sociosanitaria di cui al PNRR Missioni 5 e 6 a cui le Amministrazioni titolari degli interventi riferiranno con regolarità sui progetti di investimento con particolare attenzione all’impatto che avranno sulla vita concreta dei cittadini.

Il Tavolo, che sarà composto dagli Enti locali, dall’Asl 2 e da un rappresentante per ciascuna parte sociale sottoscrittrice del protocollo verrà convocato regolarmente e avrà un’autonoma organizzazione delle proprie attività. Dovrà articolarsi su specifiche materie, rendicontare la propria attività alla Comunità e vi potranno partecipare rappresentanti istituzionali ed esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto delle riunioni.

Nel corso della presentazione del progetto il Direttore Generale di ASL2 Marco Damonte Prioli ha sottolineato “l’importanza del settore sociosanitario come sfida del futuro per raggiungere gli obiettivi di salute (e non solo sanità) che il mondo post Covid impone. Il tavolo sarà l’occasione per gli investimenti dettati dal PNRR nella massima trasparenza e usufruendo del contributo di professionalità ed esperienza di tutte le parti interessate”.

La dr.ssa Cirone ha evidenziato “l’opportunità di creare nuovi modelli organizzativi, occasione per certi versi unica, che permetterà di sviluppare una assistenza integrata socio sanitaria in collaborazione con tutti gli attori interessati”