“Aroma di Riviera” e agricoltura 4.0, il presidente Lupi: “Innovazione per il rilancio del settore”

Ponente. Un altro appuntamento per le filiere agricole: è conto alla rovescia per “Aromatica”, l’evento dedicato ai prodotti agroalimentari del ponente ligure. Nel centro pedonale di Diano Marina torna l’attesa rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze del territorio e ai prodotti tipici locali: in programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità e molto altro ancora…

L’edizione 2022 è in programma venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio.

Una vetrina di tre giorni alla quale non mancherà certo la presenza di aziende e produttori del ponente savonese, che sperano nel ritorno di manifestazioni di settore e di richiamo come segnale per una vera ripartenza e fase di rilancio a livello promozionale.

Moltissimi nomi di prestigio (oltre a quelli già annunciati) hanno già confermato la propria partecipazione ad Aromatica: Gian Michele Galliano, patron del nuovo Chalet Euthalia di San Giacomo di Roburent (CN), Paolo Passano, Dottore in Scienze Gastronomiche e Agri Chef dell’ “Agri Ristorante La Bilaia” di Lavagna (GE), e Roberto Panizza, “the King of Pesto”, presidente dell’associazione Palatifini, ambasciatore del pesto nel mondo, non a caso ideatore del Campionato Mondiale di pesto al mortaio, e patron del ristorante Il Genovese.

L’edizione di quest’anno, la nona, promette di registrare un record in fatto di espositori (saranno oltre 60), accuratamente selezionati e attinenti al tema dell’evento.

“Sin dal 2018 la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha accolto positivamente la ripartenza di Aromatica – afferma Enrico Lupi, presidente – e ha aderito alla nuova proposta di formulazione dell’evento”.

“Quello delle erbe aromatiche alimentari è un settore estremamente significativo e performante, con un bacino produttivo che comprende le province di Imperia e di Savona”.

“Sosteniamo Aromatica con grande convincimento, cercando di portare valore aggiunto culturale, anche con l’azione del CERSAA, Azienda Speciale della Camera di Commercio, che sarà presente con il vice presidente Luca De Michelis e il Consigliere di amministrazione Paola Freccero, i quali presenteranno il progetto “Aroma di Riviera” e altre idee progettuali”.

Il progetto si inserisce nell’ambito delle nuove frontiere dell’agricoltura di filiera 4.0 e valorizza il settore agroalimentare ligure, condividendo i valori della sostenibilità, della ricerca e della tradizione agricola dell’area ingauna promuove e racconta le realtà di eccellenza impegnate nell’innovazione.

Tracciabilità, Plastic Free e Zero Residui sono le innovazioni e le pratiche virtuose a cui il progetto intende dare visibilità: intervenire sulla tracciabilità dei prodotti grazie al supporto tecnologico e a strumenti informatici; incentivare l’utilizzo di nuovi materiali a minor impatto ambientale nei cicli produttivi; ridurre le quantità di residui di singoli fitofarmaci nelle colture.

Per comunicare i valori e i contenuti di progetto è stato creato un brand innovativo, caratterizzato da una forte identità territoriale, capace di differenziare e rendere immediatamente riconoscibili i prodotti del territorio.

Il progetto parte da una realtà locale di eccellenza – le imprese produttrici di piante aromatiche e ornamentali in vaso dell’area Ingauna – nella prospettiva di espandersi successivamente su tutto il territorio, raggiungendo intermediari commerciali e consumatori locali, italiani ed esteri.

Filiera 4.0 ha il duplice obiettivo di dare visibilità agli sforzi che le aziende agricole stanno attuando per dotarsi di strumenti innovativi in grado di garantire qualità, sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale e tracciabilità delle operazioni produttive e di fornire ai consumatori validi strumenti per meglio conoscere i prodotti che acquistano: attraverso la scansione di un QR code sarà infatti possibile risalire a indicazioni certe sulla provenienza, le fasi di produzione e la sostenibilità dei cicli produttivi.