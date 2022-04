Aria di derby Sampdoria-Genoa anche a Savona: bandiere blucerchiate in via San G. Bosco

Savona. L’attesa del derby Sampdoria-Genoa più delicato degli ultimi anni non cresce soltanto a Genova ma si fa sentire anche nella città della Torretta, dove sono numerosi i supporter di blucerchiati e rossoblù. Clima derby visibile dalle bandiere blucerchiate che sono comparse questa mattina sul ponte di via S.G. Bosco.

Oggi alle 18 non vi sarà in ballo soltanto la voglia di prevalere sull’avversario storico bensì la permanenza in Serie A. I tifosi della Sampdoria sognano di vendicare l’ormai celebre goal di Boselli, nell’anno dell’inaspettata retrocessione con Cavasin nel 2011. Una vittoria metterebbe al riparo la squadra di Giampaolo e condannerebbe il Grifone, non matematicamente ma quasi.

Dall’altro lato, il Genoa della proprietà americana ha svoltato con l’arrivo di Blessin in panchina. Due vittorie, sette pareggi in dodici partite hanno rimesso in pista la squadra. L’obiettivo è dar seguito alla vittoria preziosa contro il Cagliari. In caso di successo, Sturaro e compagni risucchierebbero la Samp nelle zone caldissime.

Sono tanti gli ex delle due squadre che hanno proseguito le loro carriere nel mondo dilettantistico savonese. Alcuni di questi, come Balleri (allenatore delle giovanili del Savona), Girgenti (tecnico dello Speranza in Prima Categoria), Carparelli (bomber del Soccer Borghetto) e Solari (allenatore del Vado) hanno provato a fare le carte alla classica partita “che vale una stagione”.