Arcobaleno, buoni risultati nella gara giovanile di Imperia e nella corsa in pista a Sturla

Savona. Nel weekend appena trascorso, l’Atletica Arcobaleno ha partecipato ad una gara giovanile ad Imperia, svoltasi sabato 2 aprile.

Nelle prove di contorno ottima prestazione dell’allieva Elisa Moro, seconda sui 300 in 42″87. Quinto posto nel salto in alto dell’allievo Tommaso Ferrari con la misura di 1,65. Quinto anche Adreas Papanicolau sui 300 corsi in 39″66.

Domenica 3 aprile si è tenuto il campionato regionale assoluto di corsa a Genova Sturla. Esordio in Arcobaleno con un’ottima prova per Adeshola Ayotade: vittoria sui 500 con un interessante 1’06″79. Prestazione notevole anche per Nicolò Reghin che chiude in seconda posizione con 1’07″38.

Gabriele Di Vita è quarto nella 30′ di corsa riservata agli allievi. Nella equivalente gara riservata alle allieve, sui 20′, valida performance per Chiara Puddu che conquista l’argento.

Quarto posto sui 10.000, e prima tra le junior, per Aurora Tagliafico, con il crono di 44’27″88.

Il team ora si mette al lavoro in funzione della organizzazione di Boissano Spring, evento di apertura per le organizzazioni Arcobaleno 2022… Sabato 9 aprile sono attesi in pista oltre cinquecento atleti.

Adeshola Ayotade e Nicolò Reghin