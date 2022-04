Aquila, 6 aprile 2009

Sono le 3.32 del mattino, quando una scossa di magnitudo 6,3 scrolla con tutta la sua potenza il territorio de L’Aquila e dei centri abitati vicini.

Un evento disastroso coglie nel sonno migliaia di persone, cambiandone per sempre la vita, radendo al suolo case, monumenti, edifici storici, ospedali, università.

Molti non fanno in tempo ad accorgersi del pericolo e fuggire in strada.

Il bilancio finale sarà un bollettino di guerra: 309 morti, 1.600 feriti e 80 mila sfollati. Per tutta la notte e nelle settimane seguenti la terra continua a tremare, peggiorando, se possibile, la situazione.

Sono passati 13 anni; davanti ai nostri occhi, sono vive le immagini di devastazione, dolore e sgomento per le vite spezzate in quei pochi ma, infiniti, secondi.

Imperativo però, ricordare la mobilitazione di uomini e donne che, da ogni angolo d’Italia hanno soccorso gli sfollati, la Protezione civile, i Vigili del fuoco e tutti volontari che hanno lavorato con impegno e abnegazione, per dare un tetto ed un pasto caldo a chi in poche ore ha perso tutto.

Dopo due anni di interruzione dovuti all’emergenza Covid, oggi la città è tornata a commemorare le vittime con una lunga ed emozionante fiaccolata svoltasi la notte scorsa.

Oggi molto è stato fatto, dalle ricostruzioni in sicurezza al rilancio delle attività produttive ; moltissimo è ancora da fare ma, è, finalmente, possibile vedere una luce filtrare dalle crepe di una città distrutta ma, lentamente restituita alla vita, nel ricordo di chi, la vita, non l’ha più.

Angelo Vaccarezza