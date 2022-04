Apoteosi biancorossa! La Carcarese festeggia con i tifosi la vittoria (VIDEO)

È scattata la festa in casa Carcarese. Grazie al goal di Croce i biancorossi hanno superato l’Atletico Argentina e si sono aggiudicati il girone “A” di Prima Categoria.

La formazione di Loris Chiarlone è giunta a questo successo dopo un campionato condotto fin dalla prima giornata. Squadra e società hanno festeggiato il successo insieme ai tanti supporter che non hanno voluto far mancare il loro calore anche in occasione di una lunga trasferta come quella odierna.

In questo campionato, la Carcarese ha totalizzato la bellezza di diciassette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.