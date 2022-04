Anpi Varazze e Celle Ligure, conclusa la seconda edizione del concorso “Oh Bella Ciao!”

Varazze Si è concluso la seconda edizione del concorso “Oh Bella Ciao!!” dedicato alle classi quarte della scuola Primaria dell’istituto comprensivo Nelson Mandela; un progetto proposto dalle Sezioni Anpi di Varazze e Celle Ligure alle classi alle quali è stato fornito un video che racconta la Lotta di Resistenza ed i fatti legati alla Seconda Guerra Mondiale come base dalla quale partire per elaborare il loro progetto.

“Abbiamo deciso di coinvolgere le nuove generazioni perché, riteniamo sia importantissimo per il futuro del nostro Paese far comprendere ai più giovani come la Lotta di Resistenza, rappresenti la fine della dittatura fascista e dell’occupazione tedesca portata avanti da un movimento patriottico, e al contempo rappresenti una rinascita, che ha portato il nostro Paese ad un vero e proprio risorgimento, avviando così L’Italia a una stagione di altissimo livello che ha contribuito alla scrittura della nostra Carta Costituzionale”, ha detto Francesca Agostini Presidente Anpi Varazze, considerando anche il grande successo che il concorso ha avuto nell’edizione scorsa.

“La nostra Costituzione – prosegue Renato Zunino Presidente Anpi della Sez. di Celle Ligure – racchiude in sè tutti i valori che la Resistenza ci ha lasciato in eredità, valori fondamentali allora come ora: pace, libertà, uguaglianza, solidarietà, dignità riconosciuta ad ogni essere umano, elezioni libere dove per la prima volta si è raggiunto il suffragio universale delle donne, diritti civili e politici”.

“Abbiamo ricevuto cinque elaborati, tre provenienti dalle scuole varazzine, 4A, 4 C-D e 4U di Casanova e uno dalla 4AeB di Celle Ligure. La commissione giudicante composta da Francesca Agostini e Paola Busso per Anpi Varazze, Estiva Colardo e Michela Negro per Anpi Celle, Corrado Cacciaguerra responsabile Galleria Artisti Varazze, Giusto Giobatta presidente Arci Varazze e Andrea Caradonna dirigente plesso scolastico Nelson Mandela”.

Gli elaborati sono frutto di uno studio e di un approfondimento che le insegnanti hanno svolto all interno delle loro classi. Gli elaborati saranno esposti ed invitiamo la cittadinanza a prenderne visione; a varazze presso la Galleria associazione artisti Varazzesi dal 22 al 28 aprile dalle 16.00 alle 18.00 e a celle presso la società mutuo soccorso operai ed impiegati venerdì 22 e sabato 23 aprile dalle 16 alle 18.

“Siamo piacevolmente colpiti dai lavori ricevuti, segno di una grande ricerca storica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Quello che ci ha positivamente colpito è l approccio con il quale i ragazzi hanno affrontato il concorso trovando anche spazio per analizzare la situazione drammatica che sta vivendo l ucraina. Tutto questo ci incentiva a proseguire e certamente a ricalendarizzare questa iniziativa per il prossimo anno. Le sez. ANPI di Varazze e Celle augurano ai bambini, alle famiglie e agli insegnanti un buon 25 aprile”, concludono.