Andora, l’amministrazione saluta il dottor Piccinino: lascia l’incarico di direttore della farmacia comunale Val Merula

Andora. Il dottor Fabio Piccinino lascia l’incarico di direttore della Farmacia comunale Val Merula. Era in servizio dal 1997, anno di apertura della farmacia di Molino Nuovo gestita dall’Azienda Multiservizi del Comune di Andora che attualmente è anche centro vaccinale.

“Gli auguriamo di avere le soddisfazioni che merita nel nuovo incarico che lo attende e lo ringraziamo per quanto fatto al servizio dell’A.M.A. – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis che con il presidente dell’A.M.A. avvocato Fabrizio De Nicola, il direttore del porto Eugenio Ghiglione e il personale della farmacia hanno salutato il dottor Piccinino con una piccola cerimonia e con la consegna di una targa.

“Le mie personali scelte di vita mi portano lontano da Andora, ma ne serberò un ricordo speciale e sono grato per il percorso di crescita fatto qui e per la fiducia accordata dall’A.M.A., dall’amministrazione Demichelis e da tutte quelle con cui ho lavorato in questi 25 anni – ha dichiarato il dottor Piccinino.

Parole di stima sono state espresse anche dal presidente dell’A.M.A. avvocato Fabrizio De Nicola. “La Farmacia Val Merula è da sempre un punto di riferimento per gli andoresi, un’attività in attivo e che in 25 anni è cresciuta anche grazie a servizi e orari modulati sulle esigenze dei cittadini – ha dichiarato l’avvocato Fabrizio De Nicola – In questi ultimi due anni ha saputo anche affrontare la pandemia attivando un centro vaccinazioni realizzato grazie alla professionalità del direttore e dei medici vaccinatori che collaborano con A.M.A.”.

Ringraziamenti per l’operato svolto sono arrivati anche da Daniele Martino, presidente del Consiglio comunale: “Ringrazio il dottor Piccinino per l’encomiabile operato svolto in questi anni come direttore della farmacia comunale; professionista attento e scrupoloso, Fabio ha sempre dimostrato a tutti noi andoresi eccezionali gentilezza e disponibilità. A lui vanno i miei migliori auguri per un proficuo prosieguo della sua attività lavorativa”.