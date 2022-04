Andora, attivato un totem in porto: servirà per scongiurare collisioni fra imbarcazioni

Andora. Nel porto di Andora è attivo un totem informativo dedicato ai diportisti in grado di fornire in tempo reale le condizioni meteo marine, ma anche segnalare eventuali dispersioni di inquinanti in mare o collisioni tra cetacei e imbarcazioni.

Lo strumento altamente tecnologico è stato consegnato ieri dall’ARPAL capofila del progetto di comunicazione del Progetto GIAS finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2014 – 2020. Il Porto Turistico di Andora è stato selezionato per attuare l’obiettivo principale del progetto che è ridurre il rischio di collisione tra imbarcazioni (sia dovuto a fenomeni meteo-indotti, sia dovuto alla presenza di ostacoli in mare di grandi dimensioni) ed aumentare la consapevolezza del rischio da parte degli utenti del mare anche promuovendo una miglior gestione delle emergenze in caso di incidente.

“L’Arpal ci ha confermato che in particolare saranno ulteriormente sviluppate le catene di previsione delle condizioni meteo-marine e la modellistica di dispersione e tracciamento degli inquinanti e di oggetti di grandi dimensioni potenzialmente pericolosi per la navigazione con il potenziamento del sistema congiunto di supporto alle emergenze – hanno spiegato il sindaco Mauro Demichelis e il presidente di A.M.A. avvocato Fabrizio De Nicola – Il Porto di Andora ha risposto a una manifestazione di interesse aperta a tutti i porticcioli liguri e ha sottoscritto un accordo di comodato d’uso per 5 anni, per l’uso di un totem informativo nei propri spazi.”.

Si tratta di una delle molteplici iniziative promosse per migliorare l’informazione ai diportisti: “Lo scopo di questa azione è quella di realizzare sistemi per aumentare la consapevolezza dei naviganti sui rischi della navigazione, – ha dichiarato il consigliere delegato alla Gestione del porto, Corrado Siffredi. – Ringraziamo l’Arpal capofila del progetto di comunicazione del Progetto GIAS e confermiamo il nostro interesse verso il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2014 – 2020”.