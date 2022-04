Andora, appello per ritrovare Pupetss

Andora. Appello ad Andora per ritrovare la gattina Pupetss. Il felino si sarebbe perso durante la manifestazione Triathlon di domenica scorsa ad Andora.

La gattina è un grazioso esemplare a pelo grigio corto, tipo certosino, e qualche blanda macchietta rossiccio sul naso, petto e zampette. Ha due anni e al momento della scomparsa inndossava un collarino verde con medaglietta con il suo nome “Pupetss” e il numero di telefono del proprietario. Appartiene ad un cittadino di Fossano, presente ad Andora per partecipare alla manifestazione sportiva e alle gare di triathlon.

Claudio Gala racconta: “Domenica siamo andati ad Andora per partecipare alla manifestazione di Triathlon. In genere porto Pupetss sempre con me, lei viene sulle spalle, sta sullo zaino ed è abituata ad andare al guinzaglio. Abbiamo seguito tutta la manifestazione, ma poco prima di iniziare la gara, ho notato che era infastidita dalla confusione della folla, dal rumore e da alcuni cani, così ho pensato di portarla in auto, ma lei si è sfilata la pettorina ed è scappata all’interno del Parco delle farfalle. Abito a Fossano, ma nel caso di un ritrovamento partirei subito per venire a riprenderla. Spero davvero che qualcuno la veda e mi dia informazioni, conclude”.

Il numero telefonico da contattare in caso di ritrovamento/avvistamento del gatto è il seguente: 3382693244.