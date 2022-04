Andora, AMA cerca sponsor per potenziare gli eventi di intrattenimento e la rassegna “Porto sotto le stelle”

Andora. L’A.M.A. ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di sponsor che sostengono le spese di organizzazione e promozione di iniziative, eventi e manifestazioni che verranno organizzate dall’azienda multiservizi in collaborazione con il comune di Andora nell’anno 2022 nel porto turistico di Andora. Gli sponsor potranno sostenere gli eventi economicamente, realizzando servizi specifici o accogliendo gli ospiti delle serate.

L’Azienda Multiservizi del Comune di Andora vuole fare del Porto Turistico di Andora, Marina Resort a 4 stelle, un polo attrattivo anche grazie ad una serie di manifestazioni con protagonisti personaggi di rilievo del mondo della vela, sportivi, olimpionici, scrittori, personaggi pubblici e gente comune che hanno scelto di vivere il mare in modi diversi estremi. Il tema centrale degli eventi è il coraggio di prendere in mano la propria vita e fare ciò in cui ci riconosciamo di più.

Gli eventi, realizzati nel cuore del porto, in un salotto allestito in uno splendido scenario fra le imbarcazioni attraccate, nell’ambito della rassegna “Porto sotto le stelle” hanno l’obiettivo di valorizzare l’approdo turistico e conseguenzialmente Andora con gli operatori che lavorano in ambito turistico e commerciale, mettendo in evidenza la qualità dell’offerta e dell’accoglienza del Comune il cui territorio offre molte caratteristiche attrattive.

“Sulla scia della positiva esperienza realizzata lo scorso anno con la rassegna “Porto sotto le Stelle” e della fiducia dimostrata da molti personaggi del mondo dello sport e del mare, la ricerca di sponsor ha l’obiettivo di potenziare la visibilità e la qualità dell’intrattenimento grazie a quanti sul territorio ne colgano le potenzialità e comprendano quanto Andora deve ancora esprimere a livello nazionale – spiega il presidente dell’A.M.A. avvocato Fabrizio De Nicola – Si vuole rendere il porto più vivo ed accogliente. Una formula che lo scorso anno il pubblico e gli ospiti hanno dimostrato di apprezzare, favorendo le relazioni con altri importanti campioni della vela che ci hanno anche rivelato di aver vissuto ad Andora fasi fondamentali per la carriera. La nostra partecipazione al Salone Nautico ha rafforzato gli intenti ed abbiamo trovato nuovi e importanti amici che credono nel progetto, per amore del mare e dello sport. Vogliamo accoglierli al meglio e fare in modo che il porto di Andora diventi un punto di incontro per quanti vogliono raccontare il loro rapporto con il mare”.

Gli sponsor potranno dare contributi in denaro o di beni, servizi, prestazioni a titolo gratuito traendone una promozione a livello di immagine direttamente nel corso della serata con l’esposizione di marchi e presentazione di attività, attraverso gli spazi di promozione acquisiti sui media e il ritorno di immagine legato alla manifestazione. Il finanziamento minimo è di 500 euro, ma si può partecipare anche con quote inferiori, sia in termini di servizi o valore delle forniture per una singola o più serate. Le strutture ricettive o i ristoranti possono partecipare offrendo l’accoglienza e il soggiorno dei nostri ospiti, ad esempio. I marchi delle aziende partecipanti saranno esposti in bella vista sul fondale del palco, nell’area dell’evento, nello spazio interviste con visibilità diversa a seconda del contributo dato.

Il bando scadrà il 5 giugno 2022. Le proposte di cui al presente avviso dovranno pervenire mezzo pec, servizio postale o servizi similari, o con consegna a mano a: A.M.A. S.R.L. Andora (SV) via Aurelia n. 41 PEC: ama.srl@legalmail.it – per informazioni sull’avviso si invita a contattare Tel.: 0182/88313 – E mail: info@amandora.it. Il bando è pubblicato sul sito amandora.it.